Une blessure extrême interrompt la production alors que le cascadeur continue de se battre pour la vie

NBC a interrompu la production du nouveau spin-off America’s Got Talent qui présente des cascades dangereuses et incroyables après qu’un cascadeur a failli mourir lors d’un accident jeudi. Jonathan Goodwin était en train de filmer une cascade pour America’s Got Talent: Extreme au Atlanta Motor Speedway quand quelque chose s’est mal passé et il est tombé sur la tête pendant les répétitions. L’état du cascadeur reste inconnu, mais il aurait été réactif lorsqu’il a été transporté par avion vers un hôpital voisin.

« Nos pensées et nos prières accompagnent Jonathan Goodwin et sa famille alors qu’il continue de se remettre de son accident de jeudi », a déclaré un porte-parole d’America’s Got Talent à PEOPLE dimanche. « Afin de nous concentrer sur le bien-être de notre équipe, nous suspendrons temporairement la production d’America’s Got Talent: Extreme et reprendrons les derniers jours de tournage à une date ultérieure. La santé et la sécurité de nos acteurs et de notre équipe continuent d’être notre priorité. »

Jeudi, Goodwin tentait une cascade où il a été suspendu à environ 70 pieds dans les airs alors qu’il portait une camisole de force. Il avait deux voitures qui se balançaient de chaque côté de lui, et il a dû échapper à la camisole de force, puis se laisser tomber sur un matelas en dessous avant que les deux voitures n’entrent en collision. Quelque chose s’est mal passé et il n’a pas pu échapper à temps à la trajectoire des deux voitures. Comme on le voit dans la vidéo graphique publiée par TMZ, les deux voitures ont créé une boule de feu lorsqu’elles sont entrées en collision. Lorsque Goodwin est tombé au sol, il a raté le matelas et a atterri sur la tête. TMZ n’a pas partagé d’images de lui tombant au sol. Goodwin a été transporté par avion vers un hôpital voisin pour une intervention chirurgicale d’urgence. Son état n’est pas clair.

« Lors d’une répétition hier soir pour America’s Got Talent: Extreme, un accident s’est produit dans lequel l’artiste d’évasion Jonathan Goodwin a été blessé alors qu’il jouait son numéro », a déclaré un porte-parole d’America’s Got Talent à Entertainment Weekly vendredi. « Il a été réactif et a été immédiatement emmené à l’hôpital, où il continue de recevoir des soins médicaux. Nos pensées et nos prières vont à lui et à sa famille dans l’attente de nouvelles mises à jour sur son état. »

AGT : Extreme est un nouveau spin-off du spectacle de talents, cette fois axé sur les candidats avec des actes choquants qui ne peuvent pas être joués dans un théâtre conventionnel. Le gagnant recevra un prix de 500 000 $. Terry Crews accueille, avec Simon Cowell, la star de la WWE Nikki Bella et le pilote de motocross Travis Pastrana en tant que juges. NBC n’a pas fixé de date de première pour l’émission.

Goodwin est un casse-cou expérimenté et a été présenté à la télévision au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il a participé à Britain’s Got Talent en 2019 et AGT en 2020. Il avait sa propre série britannique, The Incredible Mr. Goodwin, et a joué dans Discovery’s One Sortie. Il a également joué sur Jimmy Kimmel Live! en 2009 et a animé le documentaire de la semaine des requins Comment ne pas devenir des appâts de requins en 2008.