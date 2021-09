Une blessure oblige Alcaraz à se retirer de l’US Open

in

09/08/2021 à 05:08 CEST

. / Flushing Meadows

Le Canadien Félix Auger-Aliassime, douzième tête de série, est passé ce mardi à demi finales de l’US Open à a battu l’Espagnol Carlos Alcaraz 6-3 et 3-1, qui a dû quitter le match en raison d’une blessure. Avec le 2-1 au deuxième set et le service entre les mains d’Auger-Aliassime, Alcaraz a demandé la présence du kinésithérapeute du tournoi pour se sentir inconfort des adducteurs. Puis il a voulu continuer, mais avec le score à 3-1, l’Alcaraz de 18 ans, très sollicité lors des deux matches précédents, qui a atteint cinq sets, n’a pas pu continuer dans le match et retraite alors qu’il cherchait sa première demi-finale du Grand Chelem, lors de ses débuts à l’Open.

Auger-Aliassime, qui dispute son quatrième Open, disputera son premier Open en demi-finale et un Grand Chelem et affrontera le Russe Daniel Medvedev, deuxième favori, qui lors du premier quart de finale a battu le Néerlandais Botic van de Zandschulp 6-3, 6-0, 4-6 et 7-5.

Le jeu, qui a commencé avec le service entre les mains du joueur de tennis canadien, s’est développé sans rien de remarquable jusqu’au sixième match, quand Alcaraz a perdu 15-40 et, bien qu’il ait sauvé trois balles de break, à la fin du quatrième match il n’a pas pu éviter le premier break, ce qui a donné à Auger-Aliassime une avance de 4-2. C’est tout ce qu’il a fallu au Canadien pour garder le sien pour le reste du set, après être revenu en neuvième de 0-40 avec six buts consécutifs et avoir obtenu le premier set, qui a duré 44 minutes.

Le deuxième n’a pas bien commencé pour Alcaraz qui a vu comment, dans le premier match, il a perdu son service et à partir de ce moment, sa confiance en son jeu s’est également évanouie, de sorte qu’Auger-Aliassime, avec un service très puissant, a réalisé le 2-0. Puis est venu le 2-1 de l’Espagnol qui a conservé son service, mais avec un Alcaraz touché physiquement, il n’a plus pu répondre au service d’Auger-Aliassime qui avec un as, le huitième du match, a porté le score à 3-1.

Alors Alcaraz n’a pas pu continuer et a dû dire au revoir à un Open dans lequel Il est déjà entré dans l’histoire malgré le retrait, enveloppé d’une belle ovation par les fans de New York qui ont rempli le court central du stade Arthur Ashe à Flushing Meadows.