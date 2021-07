Une blockchain débarque au port d’Argentine pour plus de transparence

Faits marquants:

On s’attend à ce qu’il réduise les coûts, réduise le temps de paperasse et fonctionne avec une empreinte carbone plus faible.

L’appel d’offres s’ouvrira le 5 août, selon le Journal officiel de l’Argentine.

Le principal port à conteneurs d’Argentine, le port de Buenos Aires, indique qu’il “utilisera une plate-forme moderne de processus qui seront tokenisés” sur une blockchain.

L’information a été publiée récemment via le portail d’information de l’État Argentina.gob.ar. Il y est détaillé que la plate-forme, qui recevra le nom e-PuertoBUE, “Il agira comme un notaire numérique, empêchant les altérations des informations, assurant la traçabilité et fournissant un cadre sécurisé.”

Entre le processus qui seront intégrés à la nouvelle plateforme Il y a les services aux navires, le traitement électronique sans dette, les lettres de voiture, le processus de déclaration des marchandises dangereuses et l’administration des formations ferroviaires.

Il n’est pas précisé quelle sera la blockchain utilisée, ni s’il s’agit d’un réseau public (par exemple, Bitcoin, Ethereum ou Stellar) ou autorisé (c’est-à-dire à l’usage exclusif de ceux qui sont admis par l’administrateur, pour exemple, la blockchain IBM).

De nombreuses fonctionnalités peuvent ne pas être connues dans un avenir immédiat puisque l’appel d’offres n’ouvrira que le 5 août. Par conséquent, on ne sait pas encore quelle entreprise sera sélectionnée par l’Administration générale du port (AGP) à cet effet.

Bien que depuis qu’il a commencé à être utilisé à ce jour, l’AGP a développé en interne des sous-systèmes pour moderniser les logiciels utilisés, avec cet appel d’offres, il avance dans la mise en œuvre d’un nouveau système plus moderne avec une technologie innovante qui présente de nombreux avantages pour les entreprises. impliqué. Administration générale de la Société d’État des ports.

Plus d’efficacité et de rapidité pour le port de Buenos Aires

Parmi les avantages attendus de cette innovation figure “une plus grande efficacité et rapidité des processus portuaires”, en raison de la réduction de la paperasserie et de la simplification des procédures. Cela, selon le gouvernement argentin, se traduira également par une réduction des coûts d’exploitation et l’empreinte carbone des activités du port de Buenos Aires.

Il convient de mentionner que l’utilisation d’une blockchain à des fins de traçabilité, bien qu’elle augmente la capacité d’audit, ne garantit pas l’infaillibilité. Par exemple, dans le cas où les données déversées dans une blockchain sont erronées, involontairement ou intentionnellement, elles seront ainsi définitivement implantées sur le réseau.

Selon le site Internet de l’État susmentionné, ce port, situé sur la côte du Río de la Plata, exploite plus de 60% du fret conteneurisé qui entrent et sortent de l’Argentine.

Il est également utilisé comme destination des grands bateaux touristiques. L’encyclopédie en ligne ECYT-AR le décrit comme l’un des ports les plus chers au monde. A titre d’exemple, il mentionne que “l’amarrage d’un grand bateau de croisière peut coûter plus de 500 000 USD, soit le triple de celui des ports de Barcelone, Gênes, Saint-Pétersbourg, Hambourg, Miami et Santos (Brésil)”.

Autres cas d’utilisation de blockchain en Argentine

CriptoNoticias a signalé autres utilisations des blockchains pour la traçabilité en Argentine. L’un d’eux est celui de la société Nuclearis, qui a développé la plateforme NuclearisTrack, côté réseau Bitcoin, RSK.

En utilisant NuclearisTrack, le suivi de la documentation correspondant aux pièces qui composent les réacteurs nucléaires. Es una herramienta de código abierto, por lo que, según el CEO de la empresa, Santiago Bradan, «la puede usar cualquier proveedor en cualquier parte del mundo simplemente porque la tiene gratis, para darle valor y una capa de seguridad extra a su sistema de qualité”.

L’État de la nation sud-américaine a également développé ce qu’il appelle la Blockchain fédérale argentine. C’est une chaîne de blocs conçue pour transporter comptabilité distribuée aux secteurs public et privé.