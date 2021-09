Une blogueuse de voyage qui a repéré la camionnette de Gabby Petito réagit à l’annonce d’un homicide : réalisons ses « rêves »

La blogueuse de voyages Jenn Bethune, qui a identifié la camionnette de Gabby Petito dans des séquences vidéo d’un voyage d’été dans le Wyoming, a réagi mardi à la nouvelle du FBI confirmant que les restes découverts dimanche appartenaient au jeune homme de 22 ans.

L’agence a déclaré mardi que le coroner du comté de Teton, Brent Blue, avait identifié dimanche les restes situés dans la forêt nationale de Bridger-Teton comme ceux de Gabby Petito et qu’elle était décédée des suites d’un homicide.

“Je suis fatigué. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Je suis épuisé émotionnellement et physiquement”, a déclaré Bethune dans un article publié mardi sur Instagram. “Mon cerveau est en bouillie. Mon téléphone est tellement attaché au chargeur que je me souviens des téléphones filaires avec lesquels j’ai grandi. Je pense que j’ai consommé environ 30 calories au cours des 36 dernières heures. Le café compte, non ?”

Elle a ajouté que ses émotions ressemblaient à un “tour de carnaval inversé” qui continue de tourner.

“Mais tout cela en valait la peine”, a-t-elle déclaré à propos des conséquences qui ont suivi sa décision de publier des images de la camionnette de Petito, qu’elle a localisée autour du même vaste terrain de camping que les restes de la jeune femme de 22 ans ont été découverts. “Cela en valait la peine parce que cette communauté s’est réunie et a ramené Gabby à la maison.”

Bethune a poursuivi en disant que Petito a “rassemblé tant de gens, tant de cœurs, battant comme un seul.”

“Elle est un phare de lumière et d’espoir. Et nous ne pourrons jamais la rembourser entièrement pour ce qu’elle a fait pour nous”, a déclaré la blogueuse de voyage avant d’encourager ses abonnés à faire passer Petito à 1 million d’abonnés sur sa chaîne YouTube, Nomadic Statik, pour faire ses rêves de devenir blogueuse de voyage se réalisent.

Petito et son fiancé de 23 ans, Brian Laundrie, voyageaient de New York à l’Oregon dans une fourgonnette Ford Transit 2012 blanche qu’ils ont convertie en camping-car. Petito avait l’ambition de devenir blogueuse de voyage et avait créé une page YouTube et un site Web sous le nom de Nomadic Statik pour lancer sa carrière de blogueuse juste avant sa disparition.

Le van de Gabby Petito a peut-être été filmé par la caméra de Youtuber (Red White & Bethune)

Les comptes Instagram et TikTok de Petito affichent également divers endroits où elle et Laundrie ont voyagé au cours de l’été. Sa dernière publication Instagram avec un emplacement spécifique était à Moab, dans l’Utah, dans le parc national des Arches, bien qu’elle ait publié des photos par la suite sans emplacement. Son dernier post sur Instagram a été publié il y a trois semaines.

La vidéo de Bethune suggérait que le couple était ensemble pour la dernière fois fin août dans le Wyoming, près du parc national de Grand Teton.

Bethune a conclu: “Je sais que je suis complètement épuisé, mais ce n’est RIEN, absolument RIEN comparé à ce que traverse la famille de Gabby. Je sais qu’ils ont mal, ils sont brisés et extrêmement fatigués. Mais je sais aussi qu’ils sont incroyablement forts et de beaux humains et je les admire plus que les mots ne peuvent le dire.”

Bethune avait précédemment déclaré à Fox News qu’elle avait remarqué la camionnette blanche que Petito et Laundrie conduisaient dans ses images de blog après que quelqu’un l’ait taguée dans une histoire la pressant, ainsi que quiconque dans les Tetons, fin août, de parcourir des photos et des vidéos à la recherche d’indices possibles. dans la disparition de Gabby.

La famille de Petito a signalé sa disparition le 11 septembre, des semaines après sa dernière conversation avec sa mère fin août.

Laundrie est rentré chez lui à North Port, en Floride, où le couple vivait avec les parents de Laundrie, 10 jours plus tôt le 1er septembre sans aucun signe de son fiancé. Les autorités ont récupéré la camionnette le 11 septembre et ont commencé un examen médico-légal du véhicule le 14 septembre.

Laundrie est une personne d’intérêt dans l’affaire et a depuis également été portée disparue. Les agents des forces de l’ordre de North Port poursuivent mardi leurs recherches à la recherche de tout signe de l’homme de 23 ans dans une zone de la réserve commémorative de Mabry Carlton Jr., non loin de la maison familiale de Laundrie.