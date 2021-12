Une boîte de Pétri de cellules cérébrales apprend à jouer au Pong

Cortical Labs, une entreprise australienne qui fabrique des puces informatiques biologiques, a enseigné à des pools de cellules cérébrales comment jouer au Pong. Oui, vous avez bien lu !

Un rapport de New Scientist (merci, PC Gamer) détaille comment Cortical Labs greffe des cellules cérébrales organiques sur des réseaux microélectroniques pour créer des puces informatiques hybrides. BrainDish, la dernière expérience si bien nommée de la société, teste les capacités de résolution de problèmes de ces concoctions cybernétiques de boîtes de Pétri. Il s’avère que le jeu vidéo à succès Pong des années 1970 est un excellent outil d’apprentissage pour ces amis microscopiques.

Les impulsions électriques des réseaux créent des mondes de jeu virtuels où chaque mini cerveau cyborg interprète les signaux indiquant où se trouve la balle Pong, puis déplace les palettes pour intercepter la trajectoire de la balle. Tout comme nous, les humains bientôt obsolètes, le ferions ! Selon Cortical Labs, les cerveaux des cyborgs croient qu’ils sont littéralement les pagaies de Pong lorsqu’ils jouent.

« Nous les appelons souvent vivant dans The Matrix », a déclaré Brett Kagan, directeur scientifique de Cortical Labs, via New Scientist. « Quand ils sont dans le jeu, ils croient qu’ils sont la pagaie. »

Cortical Labs affirme également qu’il ne faut que cinq minutes à BrainDish pour comprendre comment jouer à Pong, beaucoup plus rapidement que les 90 minutes estimées qu’il faut à l’IA pour apprendre. Bien que la société ait également déclaré qu’une fois qu’une IA aurait abaissé les règles du jeu, elle lancerait BrainDish en tête-à-tête.

Peut-être qu’un jour, BrainDish testera ses compétences dans Halo Infinite ou Apex Legends et prendra d’assaut le monde de l’esport.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.