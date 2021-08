Une bombe de la Seconde Guerre mondiale laisse le Bayern Munich bloqué à Brême

in

Il est possible que battre une équipe de cinquième division malchanceuse par 12 buts entraîne un mauvais karma. Dans l’un des reportages les plus étranges que nous allons couvrir cette année, le Bayern Munich s’est retrouvé bloqué à Brême après la découverte d’une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale à l’aéroport. Les autorités ont fermé la zone pendant qu’une unité de neutralisation des bombes désamorçait l’appareil.

Selon les dernières mises à jour via Bild, les équipages de conduite ont finalement réussi à monter à bord de l’avion, ce qui signifie que le Bayern pourrait être en route sous peu. Pourtant, ce n’est pas tous les jours que votre vol est retardé pour quelque chose d’aussi excentrique qu’une ordonnance de guerre vieille de 75 ans. Ce n’est pas comme si les bombes non explosées n’avaient pas été entendues, mais depuis que je suis supporter du Bayern, c’est la première fois que j’en entends parler qui a un impact sur les projets de voyage d’une équipe de football.

Rien de tout cela ne devrait avoir d’impact sur les préparatifs de l’équipe pour le prochain match contre le Hertha Berlin, qui aura lieu samedi. Ce jeu est sûr d’être explosif, mais peut-être pas dans un sens aussi littéral.