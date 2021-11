Une bombe du Triangle des Bermudes alors qu’une sonde découvrait une épave vieille de 80 ans et 35 avions coulés | Sciences | Nouvelles

Le triangle des Bermudes est une zone située au large de la côte est des États-Unis qui serait à l’origine de la disparition de dizaines d’avions et d’avions. Bien que mesurant entre 500 000 et 1 500 000 miles carrés, la région mystérieuse n’apparaît pas sur les cartes officielles. On dit généralement que ses frontières s’étendent de la Floride aux îles des Grandes Antilles jusqu’aux Bermudes. Au cours des 200 dernières années, quelque 50 navires et 20 avions ont disparu dans le Triangle, de nombreux incidents ne pouvant être expliqués par la science physique.

La mission de bombardement de l’US Navy, le vol 19, est l’une des disparitions les plus notoires du Triangle, ce qui a contribué à sceller sa sinistre réputation.

L’escadron de cinq avions et leur équipage de 14 hommes ont disparu au-dessus du Triangle peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale et n’ont jamais été revus.

L’année dernière, une nouvelle équipe d’enquêteurs s’est réunie pour tenter de résoudre le cas du vol 19, qui reste l’un des mystères les plus insaisissables du Triangle.

Les efforts de l’équipe ont été relatés pour une nouvelle saison de la série documentaire, « Les plus grands mystères de l’histoire ».

Le programme History Channel US est présenté et produit par l’acteur et réalisateur hollywoodien Laurence Fishburne.

L’émission rattrape le chercheur en chef Rob Kraft, qui dirige la mission à bord du navire de recherche de haute technologie RV Petrel.

Le documentaire explique comment l’équipe de M. Kraft à bord du Petrel a l’habitude de faire d’importantes découvertes en haute mer.

En 2018, lui et ses collègues chercheurs ont trouvé l’épave du porte-avions USS Lexington.

Le navire a été coulé en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale, avec ses 35 appareils, à quelque 500 milles au large de la côte est de l’Australie.

Au total, 216 hommes des près de 3 000 hommes d’équipage du navire ont perdu la vie lorsque le navire a coulé après une attaque à la torpille par les Japonais.

Il a déclaré que la préservation de la peinture et de l’épave des avions aiderait les experts à se faire une idée de l’apparence que pourrait avoir l’avion du vol 19 s’il était retrouvé.

Étudiant une image d’un Wildcat, il a déclaré : « Voici un modèle 3D d’un F4F.

« C’est dans environ 10 000 pieds d’eau, donc la peinture est toujours en très bon état. »

L’expert a ensuite donné des détails sur certains des détails infimes qui avaient été conservés sur le corps des avions.

Il a ajouté : « Sur cet avion en particulier, nous avons ici le décompte des victoires sur le nombre d’avions japonais abattus.

« Il y a une bombe ici, représentant qu’il a fait une mission de bombardement, puis l’insigne de ce groupe de vol. »

‘History’s Greatest Mysteries’ est disponible sur History Channel US.