Une bonne chose : CODA prend la communauté sourde au sérieux

Il y a une saveur particulière de film familial sur le passage à l’âge adulte que j’associe aux années 1990 – des films comme Beethoven ou Free Willy ou Mme Doubtfire. Certaines sont des comédies loufoques, d’autres beaucoup plus sobres, et elles sont toujours sentimentales, mais dans le bon sens. Les gens ordinaires apprennent des leçons importantes sur l’amour, l’appartenance et la maturité, et peut-être que nous aussi.

CODA ne concerne pas les enfants – son protagoniste adolescent est sur le point de terminer ses études secondaires – mais cela m’a donné le même sentiment de confort lors de sa première au festival (virtuel) du film de Sundance en janvier. Je n’étais pas seul. Bien que nous étions sur nos canapés au lieu d’être entassés dans les théâtres de l’Utah, vous pouviez toujours sentir le buzz, principalement sur Twitter. (Et cela a littéralement porté ses fruits, lorsqu’Apple a acheté le film pour un montant record de 25 millions de dollars ; le film sort simultanément en salles et sur Apple TV+.)

Il y a toujours un certain battage médiatique avec les grands films de Sundance, mais la réponse du public a eu beaucoup de sens dans ce cas. CODA suit une formule de passage à l’âge adulte qui me semble familière, et comme les films dont je me souviens de ma jeunesse, c’est parfois un peu ringard. Mais c’est aussi frais et innovant à bien des égards – et cela m’a absolument conquis le cœur.

“Coda” est un terme musical, se référant au dernier morceau de musique avant la fin d’un morceau – la finale, la conclusion. Mais c’est aussi un acronyme pour enfant d’adulte sourd, qu’est Ruby Rossi (l’excellente Emilia Jones). Ruby est le seul membre entendant de sa famille, qui comprend également son frère aîné Leo (Daniel Durant) et ses parents Frank (Troy Kotsur) et Jackie (Marlee Matlin, qui est également la seule artiste sourde à avoir remporté un Oscar). Ruby a passé sa vie à être la traductrice de facto de sa famille. Les Rossi vivent à Gloucester, dans le Massachusetts, et possèdent une petite entreprise de pêche, bien qu’ils aient de plus en plus de mal à s’en sortir.

Ruby termine ses études secondaires et adore chanter; son professeur de musique (Eugenio Derbez) l’encourage à envisager d’étudier la musique à l’université, mais elle n’est même pas sûre que l’université soit une possibilité. Sa famille ne s’est pas toujours sentie la bienvenue dans la communauté au sens large et elle a besoin d’elle. Et bien sûr, il y a un garçon sur la photo.

Amy Forsyth, Daniel Durant, Marlee Matlin et Troy Kotsur dans CODA.Apple

La lutte de Ruby pour équilibrer ses propres ambitions avec sa famille constitue l’épine dorsale du film, mais chacun des Rossis est sur son propre chemin, imaginant à quoi pourrait ressembler l’avenir pour eux une fois ce chapitre de la vie terminé. (C’est là qu’intervient le double sens de « coda ».) C’est un film très drôle, sincère et réconfortant, plein de musique et d’amour.

CODA est le film rare qui présente non seulement des personnages principalement sourds dans les rôles principaux, mais également des acteurs sourds – Durant, Kotsur et Matlin sont tous sourds. Dans une séance de questions-réponses post-projection pour Sundance, l’écrivain et réalisateur Sian Heder (qui entend) a décrit son travail pour apprendre la langue des signes américaine tout en écrivant le scénario et en l’utilisant sur le plateau. C’est très inhabituel dans une industrie où la plupart des rôles sourds sont toujours attribués à des acteurs entendants, malgré de nombreux acteurs sourds qui luttent pour trouver du travail. La tendance a changé, bien qu’à un rythme glacial; Millicent Simmonds, qui joue dans les films Quiet Place, est sourde, par exemple.

Certains critiques sourds ont soulevé des problèmes importants avec le film au niveau de l’histoire – il reste encore un long chemin à parcourir pour créer des films qui ne transmettent pas par inadvertance des messages qui peuvent être nocifs.

Pourtant, il reste vrai que CODA est inhabituel, en particulier parmi les films adaptés au public, en ce sens qu’il s’efforce de niveler les expériences des personnages entendants et sourds à travers sa réalisation. Dans un certain nombre de scènes, par exemple, le son tombe en panne, laissant le public vivre ce qui se passe de la même manière que la famille Rossi. Couplé à une utilisation abondante de la langue des signes tout au long du film, cela ressemble à un mouvement en avant.

Et dans une étape révolutionnaire, toutes les projections en salles de CODA utiliseront des “sous-titres ouverts”, ce qui signifie que les sous-titres seront sur l’écran lui-même plutôt que de nécessiter des lunettes spéciales pour les voir, ce qui peut être défectueux ou dur pour les yeux. Certains films (y compris Sound of Metal, nominé aux Oscars l’année dernière) ont fait des projections de sous-titres sélectionnés, mais CODA est le premier à le faire pour toutes les projections.

Que tout cela se passe dans un film aussi amical, amusant et parfois déchirant – un film qui tourne autour des aspirations musicales d’un adolescent, rien de moins – ressemble à un baume. CODA est la définition d’un film facile à regarder, de la nourriture réconfortante pour les âmes fatiguées. Mais les vieux tropes et peut-être même éculés sont revigorés par l’originalité du film, et le résultat est joyeux, doux et mérite d’être regardé.

CODA joue dans les salles et en streaming sur Apple TV+.