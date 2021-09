“Une bonne consultation s’impose”

22/09/2021 à 18:06 CEST

L’UEFA répond à la FIFA. L’instance présidée par Aleksander Ceferin a publié ce mercredi une déclaration évaluant La proposition de la FIFA concernant la duplication des tournois finaux de la Coupe du Monde à partir de 2028, ainsi que les phases finales des tournois des Confédérations à partir de 2025, et a annoncé qu’une “bonne consultation est nécessaire” et qu’il est “déçu de la méthodologie adoptée”.

“Une consultation appropriée est nécessaire, plutôt que des annonces dans les médias, sur l’impact et les conséquences d’une mesure possible aussi radicale. L’UEFA est déçue de la méthodologie adoptée, qui a jusqu’à présent conduit à la communication et à la promotion ouverte de projets de réforme radicale avant d’avoir, avec d’autres parties prenantes, la possibilité de participer à toute réunion de consultation », a expliqué l’UEFA.

Dans le communiqué publié, L’UEFA expose “les effets et les conséquences” que l’administration de la FIFA devrait évaluer dans l’étude commandée par le Congrès dudit organisme sur la viabilité d’une Coupe du monde tous les deux ans. En outre, énumère les « vrais dangers » impliqués dans le plan, à sa discrétion, et encourage que « l’avenir du calendrier international fasse l’objet d’une véritable concertation et d’échanges entre la FIFA, les confédérations et les principaux acteurs dans les compétitions”.

“Le 14 septembre, l’UEFA et ses 55 associations membres ont demandé à la FIFA d’organiser une réunion spéciale avec eux afin que vous puissiez exprimer vos inquiétudes quant à l’impact de ces plans. Jusqu’à la date, L’UEFA et ses 55 associations membres n’ont reçu aucune réponse de la FIFA à cette demande”, a condamné l’UEFA.