Une bonne culture d’entreprise est-elle le secret d’un recrutement réussi ?

Si vous rencontrez des difficultés à embaucher en ce moment, vous n’êtes pas seul. De nombreuses entreprises déclarent avoir des difficultés à pourvoir des postes en ce moment, en particulier dans le monde de la technologie. Le travail à distance a élargi le bassin d’entreprises auxquelles les candidats peuvent postuler, et les employés potentiels deviennent de plus en plus critiques quant aux conditions de travail et aux avantages qu’ils accepteront.

Alors que de plus en plus d’entreprises se font concurrence pour embaucher les meilleurs candidats, une bonne culture d’entreprise peut-elle donner à votre entreprise l’avantage concurrentiel dont elle a besoin ?

La rémunération est plus qu’un simple salaire

Une partie de ce qui différenciera votre entreprise est la façon dont vous présentez l’ensemble de la rémunération. Penser la rémunération de manière complète, c’est reconnaître qu’il n’y a pas que le salaire. Une rémunération complète et consciente est ce que vous offrez à vos candidats s’ils décident de travailler pour vous. Ceci comprend:

Salaire totalEquité ou stockCongés payésAvantages santé et bien-êtreAvantages équipementsLieu de travailHeures travailléesHoraires de travailUne bonne culture d’entreprise

Toutes les cultures d’entreprise ne plairont pas à tous les candidats, mais pour les employés potentiels qui hésitent, en savoir plus sur la façon dont vous choisissez de travailler ensemble pourrait être un avantage qui les pousse à prendre une décision.

La culture d’entreprise est un avantage au travail

Si vous avez travaillé pour quelques entreprises ou si vous êtes à mi-carrière, il est probable que vous ayez eu de mauvaises expériences en matière de culture d’entreprise. Si c’est un patron qui crie toujours, un environnement de stress extrême et aucune sympathie, ou une culture toujours active ; il existe de nombreuses façons dont une culture d’entreprise peut être mauvaise. Au moment de choisir leur prochaine aventure, il peut être une priorité absolue pour les demandeurs d’emploi de trouver une entreprise dont la culture est mieux adaptée.

Si vous avez confiance en la culture de votre entreprise, il peut être avantageux d’en faire un avantage pour les candidats.

Parler de votre bonne culture d’entreprise dans les entretiens, cependant, ne signifie pas seulement « énumérer les articles physiques que vous recevrez si vous travaillez ici ». Les soirées pizza mensuelles ne sont pas une culture. Même chose avec la bière gratuite, les retraites d’entreprise et beaucoup de butin.

Une culture d’entreprise n’est pas nécessairement un élément tangible que vous pouvez promettre à un candidat, mais cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas en parler. L’embauche doit toujours être une voie à double sens, et avoir une culture d’entreprise qui convient aux employés est aussi important que d’avoir des employés qui correspondent à une culture d’entreprise.

Les façons de parler de la culture de votre entreprise lors des entretiens peuvent inclure :

Parler des styles de communication de votre entreprise et comment cela facilite la collaborationPartager les valeurs opérationnelles de votre entreprise et comment cela a conduit à votre succèsExpliquer comment la diversité et l’inclusion sont au cœur de votre entreprise, et certaines des adaptations proactives que vous avez fournies aux employés

La culture d’entreprise est fluide

Ce n’est pas parce que la culture de votre entreprise est une chose en ce moment qu’elle le sera pour toujours. Une bonne culture d’entreprise doit grandir et évoluer au fur et à mesure que votre entreprise grandit et évolue. Surtout pour les start-ups technologiques à grande échelle et les autres entreprises en croissance rapide, ce qui fonctionne pour une entreprise de dix personnes ne conviendra pas pour une entreprise de cinq cents personnes.

Il est également important de s’assurer que lorsque vous embauchez pour la culture, vous recherchez activement des ajouts culturels ; pas seulement des gens qui maintiendront le statu quo. Les bonnes idées proviennent d’expériences diverses, et l’embauche d’employés avec une gamme d’expériences et d’expériences est cruciale pour une croissance réussie.