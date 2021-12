Une bonne gouvernance d’entreprise donne confiance aux investisseurs : Uday Kotak

Les sociétés cotées peuvent choisir volontairement de faire partie de NSE Prime et devront en outre se conformer en permanence à des normes prédéfinies qui seront surveillées par NSE, a indiqué mardi la bourse.

La Bourse nationale (NSE) a lancé mardi NSE Prime, une plate-forme pour les entreprises qui suivent des normes plus élevées de gouvernance d’entreprise parmi les sociétés cotées. Les sociétés cotées peuvent choisir volontairement de faire partie de NSE Prime et devront en outre se conformer en permanence à des normes prédéfinies qui seront surveillées par NSE, a indiqué mardi la bourse.

L’initiative vise à renforcer l’indépendance des conseils d’administration, des administrateurs indépendants et des auditeurs. Il vise en outre à supprimer ou à atténuer les situations de conflit d’intérêts et à renforcer/normaliser les informations financières, a déclaré NSE. S’exprimant sur l’initiative, Uday Kotak, MD et PDG de Kotak Mahindra Bank, a déclaré : « La gouvernance d’entreprise est un sujet de débat intense à la fois à l’échelle mondiale et en Inde. Une bonne gouvernance soutient l’esprit d’entreprise et le professionnalisme dans une entreprise et donne confiance à une grande variété d’investisseurs — que l’intérêt de toutes les parties prenantes est pris en compte. Les entreprises doivent être en mesure de construire leurs garde-fous stratégiques ainsi que la transparence sur leur fonctionnement. »

Il a en outre ajouté qu’il était nécessaire de s’assurer que les meilleures normes de gouvernance soient mises en place et qu’une bonne gouvernance conduirait à des performances supérieures pour les entreprises de l’espace coté. « Le pas de NSE va dans la bonne direction et cela aidera à attirer plus de capitaux aux niveaux national et mondial, pour les entreprises en Inde », a déclaré Kotak.

L’initiative élèvera encore la barre des normes de gouvernance d’entreprise en Inde, permettra aux investisseurs d’identifier les entreprises qui ont volontairement souscrit à des normes plus élevées de gouvernance d’entreprise, élargira la qualité des investisseurs dans les sociétés cotées et renforcera encore la confiance dans les marchés des capitaux indiens.

« Des normes de gouvernance d’entreprise améliorées, une plus grande transparence et de meilleures divulgations aideront les entreprises à créer des entreprises plus solides et durables qui peuvent résister à l’épreuve du temps. Cela aidera non seulement les entreprises et les investisseurs, mais accélérera également le développement du marché dans son ensemble », a déclaré Vikram Limaye, directeur général et PDG de NSE.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.