Une bonne idée pour un petit sous-ensemble d’acheteurs

Si vous êtes entièrement investi dans votre maison intelligente, il y a de fortes chances que vous ayez commencé à vous développer en dehors de la maison elle-même. L’éclairage extérieur intelligent, les caméras de sécurité et même les portes d’entrée intelligentes sont de plus en plus populaires. Dans cette revue de Yale Smart Delivery Box, nous allons vous parler d’une autre chose que vous pourriez ajouter à votre collection: une boîte de dépôt avec une serrure intelligente.

Si vous avez déjà eu le problème d’un pirate de porche volant vos paquets Amazon, vous savez déjà pourquoi cet appareil pourrait être utile. Il offre à vos chauffeurs-livreurs un endroit sûr pour mettre vos envois (ou livraisons de nourriture). Une fois placé, vous recevez une notification et vous pouvez ensuite verrouiller la boîte où que vous soyez dans le monde. Maintenant, vous savez que c’est sûr! Lorsque vous rentrez chez vous, une pression rapide dans l’application déverrouille la boîte, vous permettant de ramener le contenu à l’intérieur.

Ça sonne bien, non? Malheureusement, pour que ce scénario idéal fonctionne, votre domicile, les chauffeurs-livreurs et le quartier général devront répondre à une liste d’exigences assez épuisante.

Ce que vous devez savoir sur la Yale Smart Delivery Box

C. Scott Brown / Autorité Android

Boîte de livraison intelligente Yale: 279,99 $

Boîte de livraison avec clavier en option: 329,99 $

Boîte de livraison avec clavier et glacière en option: 349,99 $

La Smart Delivery Box est suffisamment grande pour contenir quelques colis de taille moyenne à grande. Tant que le colis mesure moins de 16 x 22 x 13 pouces, il doit tenir. La boîte à elle seule pèse environ 30 lb, mais vous devrez augmenter ce poids avec du sable pour éviter le vol de la boîte elle-même (nous en reparlerons plus tard).

Il existe deux coloris pour ce produit: Kent (utilisé pour cette revue) et Brighton, qui est un gris plus foncé. Pour une raison quelconque, seul le modèle Kent est disponible sur Amazon. Vous pouvez obtenir la variante Brighton sur le propre site de Yale.

Avec la boîte, vous obtenez un pont Wi-Fi Yale Connect avec votre achat. Celui-ci se branche sur une prise intérieure pour créer une connexion entre la box et le routeur sans fil de votre maison. Ce pont n’est pas facultatif – sans lui, vous auriez besoin de compter sur Bluetooth pour verrouiller / déverrouiller la boîte, qui ne fonctionne que dans une courte portée.

Il existe également deux accessoires en option. Tout d’abord, il y a un clavier qui peut être attaché à la boîte elle-même (ou placé à proximité) qui donne une entrée de code numérique traditionnelle pour la boîte. Ce clavier est sans fil et fonctionne sur sa propre alimentation par batterie. Deuxièmement, il y a un insert plus frais qui aiderait à garder les denrées périssables au frais lors d’une journée chaude – idéal pour les personnes qui prévoient de faire livrer des provisions.

Pour des raisons de sécurité, l’intérieur de la boîte dispose d’un bouton d’échappement si un enfant se verrouille accidentellement à l’intérieur.

C. Scott Brown / Autorité Android

La boîte elle-même est littéralement un morceau de plastique géant. Le loquet de verrouillage, cependant, est électronique. Il est alimenté par une pile CR2 remplaçable, préinstallée. Yale dit que cette batterie devrait durer environ six mois. Lorsque la durée de vie de la batterie est presque épuisée, l’application connectée vous alertera. Vous pouvez également le déverrouiller automatiquement lorsque la batterie est sur le point de mourir, au cas où.

La serrure a des capacités Wi-Fi et Bluetooth. Avec Bluetooth, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller la boîte à l’aide de l’application tant que vous êtes à portée (environ 30 pieds sans obstruction). Si vous n’utilisiez que Bluetooth, vous pouvez déverrouiller la boîte le matin sur le chemin du travail et la configurer pour qu’elle se verrouille automatiquement lors d’une livraison. Ensuite, lorsque vous rentrez chez vous, vous pouvez déverrouiller la boîte et en retirer le contenu.

Cependant, avec une connexion Wi-Fi, vous pouvez verrouiller / déverrouiller le boîtier de n’importe où. Vous pouvez également recevoir des notifications sur votre téléphone chaque fois que la boîte est ouverte, fermée, verrouillée ou déverrouillée. C’est là que le pont Wi-Fi inclus entre en jeu. La serrure elle-même n’est pas assez puissante pour se connecter directement à votre routeur, donc le pont doit être dans une prise intérieure à moins de 10 pieds de la boîte. L’application – disponible pour iOS et Android – donne des instructions claires sur la façon de configurer tout cela (cela ne m’a pris qu’environ 15 minutes). Avec le Wi-Fi, l’application vous tiendra au courant de l’état de la boîte, comme indiqué dans la section Activité de l’application dans l’image ci-dessus.

Ce qui est bon?

C. Scott Brown / Autorité Android

Le concept général de la Yale Smart Delivery Box est une excellente idée. J’habite dans un quartier urbain dans un duplex sans cour avant. Avec juste un pas de ma porte d’entrée, je suis sur un trottoir public. Cela rend les livraisons de colis particulièrement éprouvantes pour les nerfs, car toute personne qui passe pourrait simplement l’attraper.

La configuration de la boîte (et du pont Wi-Fi inclus) était un jeu d’enfant. Pour assembler la boîte, il vous suffit de fixer quelques boulons ici et là, avec le mécanisme le plus intégré – la serrure elle-même – préinstallée en usine.

Assembler la boîte et la connecter à l’application était simple. L’application est simple et intuitive.

De même, l’application Yale Connect est très intuitive et simple. L’application déterminera automatiquement s’il faut utiliser Bluetooth ou Wi-Fi pour se connecter à la box, en fonction de votre proximité. Il y a un certain décalage si vous utilisez le Wi-Fi, car votre téléphone doit se connecter à Internet, se connecter à votre routeur, se connecter au pont, puis se connecter à la boîte elle-même. Cependant, tant que vous pouvez attendre quelques secondes pour le déverrouillage, vous serez ravi. Les verrouillages / déverrouillages Bluetooth sont presque instantanés.

Yale a ajouté la compatibilité avec les assistants numériques, y compris Alexa d’Amazon, Google Assistant et Siri d’Apple. Cela vous permet d’utiliser des commandes vocales ou de créer des routines pour manipuler la boîte. J’ai essayé les commandes vocales de l’Assistant et elles ont bien fonctionné.

J’ai également apprécié le look et la construction de la Yale Smart Delivery Box. Il se sent très robuste et la grande déclaration «Livraisons» sur le devant montre clairement à quoi il sert (bien que de nombreux conducteurs l’ignoraient encore). Il est également excellent pour éviter les intempéries, ce qui est essentiel pour quelque chose comme ça.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

C. Scott Brown / Autorité Android

Pour cet examen de Yale Smart Delivery Box, la société m’a envoyé une unité que j’ai installée et mise à l’extérieur. Cependant, je n’ai pas eu le temps de l’attacher et la boîte elle-même a été volée en quelques minutes. Je ne plaisante pas. Yale m’a envoyé une deuxième boîte à installer, et j’ai refusé de la mettre à l’extérieur jusqu’à ce que j’aie une attache.

Cependant, la boîte n’a aucun moyen évident de l’attacher. Il n’y a ni crochet ni trou pour passer une chaîne. Cet oubli est encore plus frustrant lorsque vous considérez que le manuel d’instructions vous dit qu’une attache est une bonne idée, même en vous indiquant qu’une bonne est disponible sur le site de Yale. Mais les instructions ne vous indiquent pas comment connecter cette attache et, ironiquement, aucune attache n’est disponible chez Yale.

Au lieu (ou en plus) d’une attache, vous pouvez remplir le fond de la Smart Delivery Box avec du sable. Cela devrait ajouter suffisamment de poids pour que quelqu’un s’enfuie avec lui soit délicat (bien que cela n’ait pas arrêté les gens de mon quartier, clairement). Pour mes besoins, j’ai rempli le fond de sable, puis j’ai attaché l’attache autour de la base avant de la fixer. Cela a fonctionné et personne n’a encore volé la boîte. Voir les images ci-dessous.

Le placement de la boîte à l’extérieur est également très délicat. La boîte doit être à moins de 10 pieds du pont Wi-Fi et le pont doit être à l’intérieur et suffisamment proche de votre routeur pour s’y connecter. Cela signifie que vous ne pouvez pas mettre la boîte au bout d’une longue allée. Dans mon cas, il n’y avait nulle part où attacher la boîte à l’emplacement idéal chez moi, je devais donc la placer dans un endroit un peu gênant.

En rapport: Qu’est-ce qu’une maison intelligente et pourquoi en voudriez-vous une?

Même après avoir tout mis en place, j’ai été confronté à des problèmes humains. Les passants ont adoré ouvrir la boîte, soit par curiosité, soit pour voir s’il y avait quelque chose à voler dedans, ce qui m’a envoyé une notification. En plus de cela, peu de pilotes mettent même des packages dans la boîte. Même s’il est indiqué «Livraisons» sur le devant, ils ont quand même laissé des colis ailleurs.

L’essentiel ici est que ma maison et mon quartier ne fonctionnent tout simplement pas pour ce produit. Si le pont Wi-Fi avait plus de portée pour que je puisse positionner le boîtier loin de la rue, cela aurait résolu beaucoup de problèmes. Même dans ce cas, je serais toujours confronté au problème du partage de connexion et au problème des conducteurs ignorant la boîte.

Il y a cependant un autre problème pratique: il n’y a aucun moyen pour un livreur de vous informer qu’il aimerait ouvrir la boîte lorsqu’elle est verrouillée. Par exemple, disons que vous partez le matin avec une boîte vide déverrouillée. A midi, un livreur ouvre la boîte déverrouillée et la dépose dans un colis. Votre téléphone vous avertit et verrouille automatiquement la boîte (ou vous la verrouillez manuellement). Cependant, à 13 heures, un autre livreur se présente. La boîte est verrouillée et le livreur ne connaîtra probablement pas votre numéro pour vous faire savoir qu’il aimerait déposer quelque chose.

Tout dans la Yale Smart Delivery Box fonctionne à merveille. Ce n’est que lorsque vous essayez de l’utiliser dans des situations réelles que cela devient frustrant.

Heureusement, le clavier sans fil en option résout partiellement ce problème. Une fois installé, vous pouvez donner à votre livreur un code unique qu’il pourra utiliser pour déverrouiller la boîte à tout moment. Chaque fois qu’ils le feront, vous serez averti. Bien sûr, cette méthode ne fonctionne que si vous avez un pilote de livraison cohérent en qui vous avez suffisamment confiance pour donner accès.

L’essentiel ici est que les capacités de verrouillage intelligent ici fonctionnent parfaitement bien, mais l’application dans le monde réel de ces capacités est compliquée.

Examen de Yale Smart Delivery Box: Dois-je l’acheter?

C. Scott Brown / Autorité Android

Pour que la Yale Smart Delivery Box fonctionne vraiment pour vous, je vous recommande de sortir de cette liste de contrôle. Si vous ne pouvez pas tout cocher, vous serez probablement plus frustré par cela que par toute autre chose:

Votre porte d’entrée / zone de livraison de colis est suffisamment éloignée de la rue pour que les passants n’ouvrent pas la boîte par curiosité. Il y a un endroit idéal dans votre zone de livraison pour attacher la boîte qui est également à moins de 10 pieds d’une prise intérieure. Vous voyez généralement les mêmes pilotes pour la plupart de vos livraisons afin que vous puissiez leur expliquer le fonctionnement de la box (et leur donner un code si vous optez pour la version clavier). Vous êtes prêt à mettre en place une signalisation pour informer les conducteurs à qui vous n’avez pas parlé à quoi sert la boîte.

Maintenant, il existe de nombreux autres cas d’utilisation possibles pour cela. Par exemple, l’utiliser à l’intérieur dans un bureau pourrait être idéal, tout comme la zone de courrier d’un petit immeuble à appartements. Cependant, Yale le positionne définitivement comme un moyen de dissuasion contre les pirates de porche, ce qui est difficile à faire quand il y a tant de mises en garde pour le rendre plus utile que gênant.

Si Yale pouvait augmenter considérablement la portée du pont et intégrer les fonctions de la box avec les principales sociétés de livraison (FedEx, USPS, UPS, etc.), cela pourrait être un gagnant. Dans l’état actuel des choses, seules des personnes très spécifiques rempliront les conditions idéales pour que cet achat en vaille la peine. En tant que personne qui ne répond pas à ces conditions, une caméra de sécurité à détection de mouvement est toujours ma solution idéale pour les pirates de porche.

Boîte de livraison intelligente Yale

Un moyen de dissuasion contre les pirates de porche avec une intelligence connectée

La boîte de livraison intelligente Yale est comme une grande boîte aux lettres avec une serrure intelligente. Grâce à l’application connectée, vous pouvez contrôler l’état de verrouillage de la box où que vous soyez dans le monde.