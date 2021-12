Une bonne journée pour une crevaison du Barça

11/12/2021 à 18h30 CET

EUROLIGA : Ténérife vs FC Barcelone

Barcelone a rendu un bel hommage à l’Euroligue en battant le Real Madrid lors de son premier gros test de la saison. Les culés ont dépassé les blancs grâce à une prestation stratosphérique de Nikola Mirotic, qui a pris sa revanche sur son ancien club en faisant 39 crédits d’évaluation. Pas 48 heures plus tard, les Catalans joueront contre le troisième de la Ligue Endesa, Lenovo Tenerife, sur un terrain où les Canaris ajoutent un bilan de cinq victoires et une seule défaite contre Joventut de Badalona.

Pour cette rencontre, la victoire à l’extérieur est inscrite à [1.36] cette estimation étant quelque peu élevée à notre avis. Nous pensons que Lenovo Tenerife a un personnel et un potentiel pour se tenir debout et nous voyons que les locaux ne perdent pas de plus de cinq points, c’est une bonne option à un quota [1.88]. Les deux équipes sont fatiguées, donc parions qu’il reste moins de 155,5 points à [1.88] c’est aussi une bonne opportunité.

EUROLIGUE : Real Madrid vs Unicaja

De son côté, le Real Madrid reçoit un Unicaja qui fera les frais de la vaisselle cassée de la défaite en Euroligue face à l’éternel rival. Les Blancs sont nettement supérieurs à une équipe andalouse qui a des problèmes de centimètre et qui devra réussir à arrêter Tavares et compagnie. Vers le versement [1.20] Il nous semble quelque chose de tout à fait recommandable à combiner avec d’autres facteurs.

L’un d’eux est que le Real Madrid et Unicaja marqueront plus de 157,5 points dans ce match. Ce sont deux équipes qui, lorsqu’elles lâchent les cheveux, peuvent atteindre de nombreux points et dans ce cas, nous pensons que ce sera le cas en pensant que les deux ont des compétitions européennes en vue cette semaine. Vers le versement [1.88] cette option de marché est fortement recommandée.