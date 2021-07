une bonne nouvelle accorde à Ripple une ascension quotidienne de 17% ⋆ Crypto nouveaux médias

Ripple a récemment lancé de nouvelles fonctionnalités et semble avoir le dessus dans son cas SEC, et a été soutenu par l’élan haussier du marché de la cryptographie

Ripple (XRP) est en hausse de 17% sur la journée, facilement l’un des plus performants de mercredi sur le marché des grandes et moyennes capitalisations. Avec la presse négative de Ripple se terminant peut-être bientôt (le dossier de la SEC des États-Unis contre eux semble perdre de la force) et de nouvelles fonctionnalités frappant le réseau principal, XRP pourrait avoir des jambes pour se rallier davantage.

Si vous voulez en savoir plus sur les raisons pour lesquelles Ripple se rallie, lisez la suite. Vous découvrirez également comment et où acheter du XRP aujourd’hui.

Comment et où acheter Ripple au Royaume-Uni et ailleurs

Ripple (XRP) est l’un des investissements les plus populaires du marché des crypto-monnaies et est donc disponible sur presque toutes les principales plateformes d’échange et de courtage. Nous avons sélectionné ci-dessous quelques-uns des services réglementés les plus fiables et les plus réputés : sélectionnez-en un et inscrivez-vous pour commencer à négocier dès aujourd’hui.

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde offrant certains des taux de commission et de frais les plus bas du secteur. Ses fonctionnalités de trading de copie sociale en font un excellent choix pour ceux qui débutent.

Achetez XRP avec eToro aujourd’hui

CEX.IO

Cex.io propose l’échange de monnaie fiduciaire contre Bitcoin Ethereum, Tether et 23 autres crypto-monnaies, ainsi que Bitcoin/Ethereum contre l’USD.

Achetez XRP avec CEX.IO aujourd’hui

Qu’est-ce que Ripple et pourquoi le XRP augmente-t-il ?

Ripple est un réseau de paiement mondial conçu à partir de zéro pour fournir des paiements mondiaux instantanés et bon marché en tirant parti de la technologie blockchain. Auparavant l’une des trois premières pièces aux côtés de Bitcoin et Ethereum, Ripple est quelque peu tombé en disgrâce après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a intenté une action en justice contre Ripple Labs. La SEC allègue que Ripple a vendu son jeton XRP à titre de sécurité sans licence.

L’affaire judiciaire, cependant, a connu un succès limité, Ripple semblant prendre le dessus avec plusieurs décisions en sa faveur. Un ancien directeur de la SEC a été destitué récemment, et la dynamique de l’affaire a sans doute augmenté la confiance du marché dans le XRP. De plus, le service de liquidité à la demande (ODL) de Ripple a maintenant été lancé au Japon. ODL cherche à perturber le marché des envois de fonds coûteux du Japon et a sûrement contribué au mouvement à la hausse de XRP.

Dois-je acheter du XRP aujourd’hui ?

Avec un gain de 17% sur la journée et près de 40% dans le vert au cours des sept derniers jours, XRP semble être l’un des meilleurs choix de juillet parmi toutes les pièces les plus importantes. Alors que le marché au sens large se dirige vers un retournement haussier complet, Ripple pourrait mener la charge sur le dos de ses fondamentaux de plus en plus solides.

À 0,7369 $, il y a un argument à faire valoir que le XRP reste fortement sous-évalué malgré son rallye actuel. Le jeton s’est aventuré loin au nord de 1 $ au cours de cette course haussière, mais a récemment été freiné par les mauvaises performances du marché de la cryptographie et des problèmes juridiques. Ces deux éléments semblant reculer quelque peu, le XRP pourrait bientôt chercher à atteindre de nouveaux sommets et pourrait même approcher son sommet historique de 3,40 $.