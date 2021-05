Une bonne stratégie a donné à George Russell “ une demi-chance ” de points

George Russell était heureux que la stratégie de Williams lui ait donné quelques points au Grand Prix d’Espagne, même s’il a finalement échoué.

Le Britannique cherche toujours un premier top 10 pour Williams à sa troisième saison avec l’équipe et alors que la course à Barcelone approchait de son apogée, Russell semblait sur le point de mettre cette statistique douloureuse au lit.

Il se rapprochait de Fernando Alonso pour la 10e place mais juste derrière, un troupeau de voitures sur une stratégie différente de lui se rapprochait et finalement Russell a glissé dans l’ordre pour terminer 14e.

Néanmoins, le joueur de 23 ans a trouvé une performance bien plus encourageante qu’au Portugal une semaine plus tôt où il avait débuté un excellent 11e mais n’avait pas de rythme en course et avait chuté en arrière.

Expliquant son après-midi sur le Circuit de Catalunya, Russell a déclaré aux journalistes: «Nous étions sur une stratégie à guichet unique, j’avais Fernando devant qui était également sur un arrêt et des voitures plus rapides derrière, qui auraient dû être en tête, sur deux. arrêter.

«Il s’agissait de tout faire pour passer les voitures devant mais ne pas se faire dépasser par derrière. Les pneus étaient à la limite, j’étais à la limite, tout était à la limite!

«Ce n’était pas censé être, c’était le maximum et je suis vraiment heureux que nous ayons opté pour cette stratégie car elle nous a donné une demi-chance.

«Nous savons où se trouve le rythme de la voiture, mais satisfaits du résultat global aujourd’hui parce que je pense que nous avons fait le maximum que nous pouvions avoir.

J’ai misé sur la stratégie aujourd’hui, mais cela n’a pas vraiment porté ses fruits. Nous remercions l’équipe d’avoir essayé quelque chose de différent. Si nous continuons à repousser ces limites, les résultats viendront. 🤜🤛 pic.twitter.com/yurSrlbAJ1 – George Russell (@ GeorgeRussell63) 9 mai 2021

Avec une Williams sensible au vent, Russell était heureux que les conditions à Barcelone soient plus appropriées que sur le tracé exposé de Portimao – et cela a fait une grande différence dans la façon dont sa voiture se comportait.

«L’équilibre de la voiture était de jour comme de nuit différent du Portugal», a-t-il déclaré. «C’était une journée calme aujourd’hui et la voiture en course se sentait vraiment bien.

«Je me sentais vraiment confiant et cela se voyait – nous étions derrière Fernando, le rattrapant et essayant de le dépasser dans ce qui est clairement une voiture un peu plus rapide pour le moment, l’Alpine.

«C’était une bonne journée – évidemment, le résultat ne reflète pas tout à fait cela, mais nous avons commencé 15e, terminé 14e et étions si près d’un bien meilleur résultat, alors j’espère qu’il y aura plus de ces week-ends de course.

Le coéquipier de Russell, Nicholas Latifi, a terminé 16e et parmi les trois voitures qu’il a battues, dont le duo Haas, était Alonso qui s’est replié tard alors que ses pneus moyens s’usaient et ont dû faire un arrêt au stand tardif.

