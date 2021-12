Une borne de recharge pour voiture électrique augmentera-t-elle la valeur d’un bien immobilier ?

Une nouvelle loi rendra les points de recharge pour voitures électriques obligatoires pour les nouvelles constructions à travers le Royaume-Uni à partir de l’année prochaine, alors que le gouvernement accélère son virage vert.

Afin de faciliter la transition du pays vers tous les véhicules électriques à partir de 2030, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé que tous les nouveaux bâtiments devront être équipés d’une borne de recharge pour voitures électriques à partir de l’année prochaine. Cela s’applique aux maisons nouvellement construites, aux supermarchés, aux lieux de travail et à d’autres bâtiments à travers le pays, ainsi qu’aux bâtiments qui subissent d’importants travaux de rénovation.

A partir de 2030, le gouvernement entend interdire la vente des voitures essence et diesel. Cela fait partie de son programme global pour amener le Royaume-Uni vers zéro émission nette, et sera un changement radical par rapport à ce que nous voyons sur les routes aujourd’hui.

Comment cela affectera-t-il la propriété résidentielle?

Alors que la loi ne s’appliquera qu’aux propriétés neuves, du point de vue du propriétaire ou de l’investisseur, les nouvelles règles seront certainement quelque chose à penser en termes d’investissement pour l’avenir. De nombreux investisseurs immobiliers peuvent choisir d’installer une borne de recharge pour voitures électriques à proximité de leurs propriétés comme moyen de pérennité.

Avec plus de véhicules électriques que jamais sur la route – environ 10 % de toutes les voitures vendues en 2020 étaient électriques – les gens vont devenir plus attirés par les endroits qui ont des installations de recharge. Pour les investisseurs et les propriétaires, ainsi que pour les propriétaires qui pourraient vendre à l’avenir, cela pourrait être un excellent moyen d’assurer l’intérêt futur des locataires ou des acheteurs pour la propriété.

En augmentant l’attrait d’une propriété, il y aura normalement une ramification financière. Selon la National Association of Property Buyers, une borne de recharge pour voiture électrique pourrait ajouter 3 000 à 5 000 £ à la valeur d’une maison. À un coût moyen d’environ 800 £ à installer, cela pourrait signifier un profit généreux lorsque vous venez de vendre.

Rénovation à travers le Royaume-Uni

Comme mentionné ci-dessus, alors que les développeurs devront désormais intégrer cette installation dans leurs nouveaux développements, les investisseurs commenceront à penser à la modernisation.

Eleanor Bateman, responsable des politiques chez Propertymark, déclare que certaines parties de l’Angleterre « manquent d’infrastructures de recharge critiques ».

« Avec la vente de nouveaux véhicules essence et diesel interdite à partir de 2030, et la recharge à domicile étant l’option la plus économique, une intervention s’est avérée nécessaire pour faciliter l’adoption des véhicules électriques afin d’atteindre le net zéro d’ici 2050. »

« Cependant, les nouvelles constructions ne représentent qu’une fraction du parc immobilier total. Le gouvernement britannique doit donc mettre à disposition des fonds pour rénover les maisons existantes, ainsi que continuer à investir dans les transports publics à faible émission de carbone pour s’assurer qu’aucune zone ne soit laissée pour compte. »

Une borne de recharge pour voiture électrique est-elle un « must have » ?

Il existe actuellement environ 25 000 points de recharge à travers le pays, ce qui est relativement faible compte tenu de la flambée des ventes de véhicules électriques observée récemment. L’espoir, selon Boris Johnson, est d’augmenter ce nombre à 145 000 supplémentaires chaque année.

À l’heure actuelle, il y a beaucoup plus de bornes de recharge dans le sud-est et à Londres qu’ailleurs dans le pays. Selon les députés du comité restreint des transports, la recharge à domicile est beaucoup moins chère que la recharge publique. Des aménagements supplémentaires permettront également de réduire l’empreinte carbone des particuliers vivant dans des biens qui en bénéficient, et les enjeux environnementaux sont plus que jamais pris en compte en ce moment dans le secteur locatif privé.

À un moment donné, à l’instar des meilleurs certificats de performance énergétique (EPC), les bornes de recharge pour voitures électriques deviendront plus qu’un simple article de luxe, et quelque chose que la grande majorité des locataires voudront de leur maison.

Eleanor Bateman ajoute : « Les agents membres de Propertymark voient de plus en plus d’acheteurs et de locataires citer les points de recharge pour véhicules électriques comme un « must », il est donc positif de voir que le gouvernement britannique prend des mesures pour remédier à ce problème, en mettant en place des mesures rentables. supprimera ce qui constitue un obstacle important à la possession d’un véhicule électrique.