Une boule de feu survole la Méditerranée à 140000 km / h

Les détecteurs du projet SMART, du Institut d’Astrophysique d’Andalousie (IAA-CSIC), des observatoires astronomiques de Calar Alto (Almería), Séville et La Hita (Tolède) et la Sierra Nevada (Grenade) ont enregistré le passage de une boule de feu sur la mer Méditerranée et le nord du Maroc à 140 000 kilomètres par heure.

Selon l’analyse du chercheur principal du projet SMART, José María Madiedo, de l’Institut d’Astrophysique d’Andalousie (IAA-CSIC), la boule de feu a été enregistrée à 1,51 heure hier matin, et Il a été vu de partout dans le sud et le centre du pays.

Le phénomène s’est produit lors de l’entrée dans l’atmosphère terrestre un rocher d’une comète à une vitesse d’environ 140 000 kilomètres à l’heure. La collision avec l’atmosphère à cette vitesse énorme a rendu la roche incandescente, générant ainsi une boule de feu qui a commencé à une altitude d’environ 111 kilomètres au-dessus de la Méditerranée, à environ 70 de la côte andalouse.

De là, la boule de feu a avancé dans une direction sud-ouest jusqu’à ce que finalement Il s’est éteint à une altitude de 69 kilomètres au-dessus du niveau de la mer.r, à environ 29 kilomètres au large des côtes du Maroc, pour parcourir une distance totale d’environ 72 kilomètres.

Les détecteurs du projet SMART fonctionnent dans le cadre du Southwest Europe Fireball and Meteor Network (SWEMN), qui vise à surveiller en permanence le ciel afin d’enregistrer et d’étudier l’impact contre l’atmosphère terrestre des roches de différents objets du système solaire.