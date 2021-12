Une bourse pour les étudiantes

La Fondation Lotus Petal, une ONG basée à Gurugram, a lancé un appel à candidatures pour la bourse Second Winnie Sun, qui offre une opportunité à des étudiantes méritantes issues de milieux financièrement difficiles et âgées de plus de 18 ans qui aspirent à des études supérieures en médecine, ingénierie, soins infirmiers et pharmacie.

Dans ce cadre, la fondation fournira une aide financière aux étudiantes issues de familles dont le revenu familial combiné est inférieur à 5 lakh Rs par an.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 janvier 2022 et les étudiants doivent avoir terminé le grade X avec un minimum de 70 centile et se présenter au grade XII d’un État ou d’un conseil central reconnu pour pouvoir prétendre à cette bourse ; les élèves de la catégorie réservée (SC/ST/OBC) ont une note de 60 % en X et XII.

