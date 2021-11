une bouteille de vin et 1 603 allumettes

11/09/2021 à 06:30 CET

Neil Warnock en avait assez. C’est normal, personne ne peut s’étonner que à 72 ans, et après avoir passé les 40 dernières formations dans toutes les catégories anglaises, l’entraîneur historique avait l’air fatigué. « Avant d’accepter ce poste, j’avais six ou sept propositions, mais elles ne semblaient pas être les bonnes options. C’était bien pour moi de me reposer un moment, et maintenant je n’ai plus aucun doute : ce sera mon dernier travail. Il n’y aura plus & rdquor ;.

Une déclaration honnête et pleinement consciente de ses limites. Si ce n’était pas parce qu’il ne l’a pas dit ce cours, ni par le passé, mais en 2007 lorsqu’il a repris les rênes de Crystal Palace. Neil Warnock a eu sept autres emplois depuis lors et a continué à s’entraîner jusqu’à il y a deux jours, lorsqu’il a été expulsé du championnat de Middlesbrough après trois matchs consécutifs sans victoire.

Il n’est pas sorti du Riverside Stadium sans entrer dans l’histoire : lors de son dernier duel à la tête du club, est devenu l’entraîneur anglais le plus jeux de toujours. 1 603 duels réalisé par le groupe, dépassant ceux enregistrés par Dario Gradi en 35 saisons. Warnock l’a fait en plus de quatre décennies, en passant par 18 projets différents et en laissant des centaines d’anecdotes dans le football anglais.

Anecdote avec Pep Guardiola

Il sait même Pep Guardiola, qui l’a rencontré dans peut-être son dernier grand projet réussi : Cardiff City. Warnock a ramené les Gallois au Premier ministre en 2018, bien qu’ils aient été relégués la saison suivante. C’était la saison au cours de laquelle la ville de Guardiola et Liverpool de Klopp se sont battus pour le Premier ministre jusqu’à la fin, les «citoyens» prenant le jack à l’eau marquant 98 points, par 97 des «rouges».

Manchester City a visité et battu Cardiff dans la dernière ligne droite du parcours. Warnock et Guardiola ont bu un verre de vin à la fin du match, où l’Anglais a rappelé au Catalan qu’en quelques semaines il pourrait lui rendre service en s’imposant à Anfield. Pep a plaisanté: « Si vous l’obtenez, nous vous offrirons une belle bouteille de vin & rdquor;. Warnock, 69 ans, l’a peu trouvé : « Une bouteille? J’espère que Manchester City me donnera tout un vignoble si je fais ça, vraiment & rdquor ;.

Warnock a bâti sa réputation de solutionneur de problèmes. Quoi qu’il en soit, il a réussi à sauver n’importe quelle équipe de la relégation du championnat. Al Cardiff l’a sorti de la zone de danger et l’a élevé à la promotion en un an et demi. En 2007, il fait de même avec le Crystal Palace. Ou en 2003, lorsqu’il a mené l’équipe de son cœur, Sheffield United, en Premier League.

Désormais, après avoir quitté Middlesbrough, il aura le temps de regagner les Cornouailles, dans le nord du Pays de Galles, à la maison d’où il effectuait des trajets quotidiens de six heures en voiture pour se rendre à l’entraînement. Cela lui manquera probablement, même s’il ne l’admettra jamais : « Au chômage, vous vous épargnez des problèmes : vous n’avez pas besoin d’être au courant de 25 enfants coincés dans un vestiaire & rdquor;, sorti il ​​y a un peu moins d’un an. Vive Neil Warnock.