Une boxe unifiée – AS.com

Une boxe unifiée. C’est le message qui est extrait de la réunion qu’ont eue ce jeudi les présidents des quatre principales instances qui sanctionnent la boxe mondiale. Mauricio Sulaiman (WBC), Paco Valcárcel (WBO), Gilberto Mendoza (WBA) et Daryl Peoples (IBF) se sont rencontrés à Porto Rico pour parler d’une voie consensuelle des quatre. Ils conserveront leur indépendance, mais ils veulent encourager les combats qui réunissent les quatre ceintures. Ils le voient comme une priorité puisque c’est ce que demandent les fans. Une autre des grandes questions dont ils ont discuté était le rôle des aspirants officiels lorsqu’il n’y a qu’un seul champion.

« La réunion a été très productive, notamment la discussion d’un éventuel futur accord à la recherche d’un processus de standardisation pour unifier les titres. Nous avons identifié plusieurs domaines dans lesquels nous sommes d’accord et d’autres dans lesquels nous continuerons à travailler. En tant qu’organismes de sanction indépendants, nous aurons toujours notre autonomie, mais nous travaillons à l’unisson pour faire grandir et renforcer l’image positive de la boxe dans le monde. Notre objectif unifié est un sport plus sûr, plus fort, plus sain et plus juste», a indiqué la WBO, qui a servi d’hôte, sur son compte Twitter. Une ligne suivie par les trois autres présidents.

La rencontre a lieu une semaine après avoir rencontré un nouveau champion unifié, puisque Canelo Álvarez et Caleb Plant joueront les quatre titres des super-moyens. Il y a actuellement quatre monarques unifiés: Katie Taylor, Claressa Shields, Jessica McCaskill et Josh Taylor. De plus, il est en attente de savoir ce qui se passe avec Jermell Charlo et Brian Castaño, qui ont fait annuler en juillet dernier les quatre couronnes des super poids welters.