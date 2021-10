Une brève conversation avec l’organisateur #AppleToo licencié

Le 14 octobre, Apple a licencié un leader du mouvement #AppleToo pour avoir prétendument omis de se conformer à une enquête interne. L’employée, Janneke Parrish, travaille dans les coulisses depuis des mois pour organiser ses collègues qui ont été victimes de harcèlement et de discrimination.

Maintenant, Apple semble réprimer ces efforts – sous prétexte d’essayer d’empêcher les informations internes de fuir dans la presse. En septembre, Apple a licencié Ashley Gjøvik pour avoir prétendument violé son accord de confidentialité. Ensuite, il a placé l’ingénieur logiciel Cher Scarlett en congé de maladie.

Gjøvik et Scarlett ont tous deux déposé des réclamations auprès du NLRB. L’avocat de Parrish, Vincent P. White de White, Hilferty et Albanese, a déclaré à The Verge que Parrish envisage de poursuivre pour licenciement abusif et portera également plainte auprès du NLRB.

Parrish a parlé avec The Verge de ses efforts d’organisation et des circonstances entourant son licenciement.

Dites-moi ce que ces derniers mois ont été pour vous. Vous avez commencé à faire du plaidoyer interne avec l’Antonio García Martínez lettre, droit?

Janneke Parrish : Oui, et c’était la première fois que je voyais vraiment l’activisme des employés chez Apple avoir un impact. J’étais déjà sur la chaîne Slack de plaidoyer pour le travail à distance à l’époque, je voulais que les gens soient en mesure de prendre les meilleures décisions pour eux en ce qui concerne comment et où ils travaillent.

Mais avec la lettre d’Antonio García Martínez, nous avons vu que l’activisme peut être efficace – que lorsque nous parlons, les dirigeants peuvent écouter. Cela a conduit à plus de lettres du groupe de travail à distance, demandant une flexibilité en termes d’endroit où nous travaillons. Mais nous n’avons pas eu la même réponse cette fois – la réponse était essentiellement : « Nous pensons qu’il vaudrait mieux être de retour au bureau. »

La défense des intérêts des employés est extrêmement importante pour nous aider à faire entendre notre voix, mais il y a une limite à ce que nous pouvons faire en interne. Si vous parlez à des personnes qui ne veulent pas vous écouter, autant ne pas parler du tout.

Comment avez-vous commencé à travailler ensemble avec Cher Scarlett sur #AppleToo ?

Pendant que je faisais ce travail avec le plaidoyer à distance, Cher travaillait avec le plaidoyer sur la rémunération. Nous avons rencontré le besoin de plaider en faveur de l’équité salariale et nous l’avons fait passer à #AppleToo.

J’ai dirigé la composante des histoires d’employés – racontant les histoires de travailleurs qui ont été maltraités et discriminés, qui ont tendu la main via les canaux auxquels Apple nous a dit et n’ont rien entendu. C’est l’histoire d’un plaidoyer à distance raconté à grande échelle dans l’ensemble de l’entreprise – que nous sommes systématiquement ignorés et dévalorisés.

« Apple n’a pas besoin de savoir combien d’argent j’ai perdu sur GameStop. »

Je ne sais pas comment quelqu’un regarde des centaines d’histoires comme ça et n’agit pas.

J’ai donc fait ça.

Quel a été l’impact ? Il semble que vous n’ayez pas eu le même recul en interne que Cher et Ashley.

J’ai reçu beaucoup de messages de soutien, et non, je n’ai pas reçu autant de critiques. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi.

Je suis gestionnaire de programme. Je ne suis pas ingénieur, et je suis dans un département qui n’a pas la même visibilité que le leur. Je suis dans Maps, et il n’a tout simplement pas la même visibilité. Je continue aussi à me mettre hors des projecteurs.

Et je suis à Austin, pas en Californie. De nombreux arguments d’Apple concernant le retour au bureau sont très centrés sur la Californie et ne s’appliquent pas aux habitants du Texas. Ils parlent de rencontrer des gens dans les couloirs – je ne rencontre jamais de cadres à Austin !

Quand l’enquête a-t-elle commencé ?

Le 18 septembre, une mairie vous a été divulguée en direct. Et par la suite, Tim Cook a envoyé un mémo disant que nous étions déçus et que nous allions trouver les fuites. À la suite de cette note, Apple a commencé à enquêter.

Le 30 septembre, j’ai été convoqué à une réunion avec les RH et la sécurité mondiale et on m’a dit que je faisais l’objet d’une enquête pour avoir éventuellement divulgué la réunion. Mes appareils ont été confisqués, mais avant qu’ils ne le soient, j’ai supprimé des applications contenant des informations personnelles, comme Robinhood. Apple n’a pas besoin de savoir combien d’argent j’ai perdu sur GameStop. Je travaille sur des campagnes politiques, et les informations sur les campagnes politiques démocrates doivent rester privées.

Donc, avant de rendre les appareils, j’ai supprimé ces informations. On m’a donné un prêt et on m’a demandé de continuer à travailler, ce que j’ai fait.

Le 8 octobre, j’ai été contacté à nouveau par la sécurité mondiale et les ressources humaines, et ils ont dit que j’étais suspendu et ont pris les appareils de prêt et désactivé tous mes comptes internes. J’étais en pleine conversation avec certaines personnes, puis mes comptes internes ont immédiatement indiqué « désactivé ».

« Je crois que j’ai été licencié en représailles pour avoir parlé »

Faire cela a également retardé mon travail. Le fait même que cela se soit produit : je travaille dans Maps, nous travaillons avec des informations hautement confidentielles, et notre besoin de garder les choses secrètes est vital pour notre succès. Donc, même après avoir fait l’objet d’une enquête, ma carrière sur Maps était terminée.

Jeudi, j’ai reçu un appel de la sécurité mondiale et des RH disant que j’avais été licencié pour avoir supprimé les fichiers.

Pourquoi ces informations personnelles se trouvaient-elles sur votre appareil de travail en premier lieu ?

Sur Maps, nous sommes encouragés à tester les cartes et les nouvelles fonctionnalités. Mon rôle particulier était le gestionnaire de programme pour les outils, j’avais donc besoin de savoir que nos outils se comportaient correctement. Pour moi, utiliser mon téléphone professionnel comme téléphone personnel m’a donné une excellente occasion de tester des choses sur le terrain, ce que nous sommes fortement encouragés à faire. Apple nous encourage à intégrer [our personal and work devices]. Lorsque j’ai reçu le téléphone pour la première fois, cela semblait parfaitement légitime. Mais avec le recul, ce n’était probablement pas le cas.

Quelle est votre opinion sur la raison pour laquelle vous avez été licencié ?

Je crois que j’ai été licencié en représailles pour avoir pris la parole, pour mon travail avec #AppleToo, et parce que je m’organisais pour aider d’autres employés à raconter leurs histoires. À mon avis, il s’agit entièrement de représailles pour avoir tenté de mettre en lumière les actions d’Apple et demandé publiquement à l’entreprise de faire mieux.

Est-ce que #AppleToo est terminé maintenant que vous avez été licencié et que Cher est en congé de maladie ?

Je ne pense absolument pas. Je pense que voir Apple préférerait licencier un employé pour avoir parlé et avoir demandé à l’entreprise de faire mieux au lieu de faire mieux en dit long sur l’entreprise et ses priorités. J’espère que les gens verront la décision prise par Apple et que c’est une décision galvanisante. Mon objectif est de rendre Apple meilleur pour tout le monde. Et il semble qu’Apple s’y intéresse moins que moi.