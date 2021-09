Une brève histoire de la guerre d’Afghanistan

in

Le 15 août 2021, les talibans ont pris le contrôle de la capitale afghane, Kaboul. Le président afghan a fui le pays. La quasi-totalité de l’Afghanistan est désormais sous contrôle taliban. Elle marque la fin d’une époque : la plus longue guerre des États-Unis est maintenant terminée et l’Amérique a perdu. Cela s’est passé rapidement, étourdissant le monde et laissant beaucoup de gens dans le pays courir pour trouver une sortie. Mais même parmi ceux surpris par la façon dont la fin s’est déroulée, beaucoup savaient que la guerre était destinée à mal se terminer. Selon certains experts, les graines du désastre ont été semées au tout début de la guerre.

Peu de temps après le début de la guerre américaine en Afghanistan au lendemain des attentats du 11 septembre, le gouvernement américain a eu du mal à expliquer exactement pourquoi l’armée était là. Au tout début, l’objectif était relativement clair : capturer l’auteur des attentats, Oussama ben Laden. Mais presque immédiatement, les objectifs sont devenus plus obscurs et plus compliqués.

Dans cette vidéo, le journaliste d’investigation Azmat Khan et l’ancien ambassadeur américain en Afghanistan Michael McKinley expliquent ce que l’armée américaine faisait réellement en Afghanistan, ce qui a mal tourné et pourquoi la longue intervention américaine est considérée comme un échec.

