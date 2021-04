Une brève histoire de Wokery ⋆ .

Wokery a fait irruption sur la scène un peu comme covid ou, plus approprié, la peste noire. Ou la Seconde Guerre mondiale. Tant de stupidité a-t-elle été promulguée si rapidement et si largement à un moment quelconque de l’histoire humaine? Peut être pas. Les précédents phénomènes stupides comme la peur de la sorcellerie et la phrénologie ont mis plus de temps à prendre racine.

James Kunstler propose un court cours de wokisme qui comprend une fin heureuse:

À quoi pensaient les dirigeants de ces puissantes entreprises – ces chevaliers du conseil d’administration, ces génies capitalistes, ces non-pareils moraux – lorsqu’ils ont annulé le tour d’Atlanta d’accueillir le All-star Game du milieu de l’été pour «protester» de l’adoption par la Géorgie d’une loi exigeant l’identification des électeurs ? Sûrement qu’ils portaient un coup droit contre le racisme systémique. Et puis, le reste du monde s’est rendu compte – presque immédiatement – que la Major League Baseball exige que les acheteurs de billets en ligne présentent une pièce d’identité lorsqu’ils récupèrent leurs billets dans n’importe quel stade … et que Delta Airlines exige que les passagers présentent une pièce d’identité (duh) avant d’être autorisés à voler dans l’un de leurs avions… et que diverses autres sociétés se sont plongées dans cette dernière agitation comme Nike, Coca-Cola et Calvin Klein soutiennent le travail forcé dans les pays asiatiques qui fabriquent leurs produits.

Mais qui attend une cohérence morale de la part des entreprises de signalisation de vertu? Personne.

Wokeness est apparu sur les lieux en 2014 lorsque l’adolescent irréprochable Michael Brown a été abattu par le policier Darren Wilson lors de son arrestation à Ferguson, Missouri, un événement qui a lancé le mouvement Black Lives Matter. La panique morale enflammée par BLM s’est avérée être un dispositif spectaculairement efficace pour repousser la vérité de la situation, et bien d’autres comme celle-ci, à savoir que Michael Brown a résisté à l’arrestation, s’est battu avec et a menacé l’officier Wilson avant de se faire tirer dessus.

Et maintenant, bien sûr, nous avons George Floyd.

Avec l’aide de leurs alliés dans les médias d’information et des idéologues de la faculté choyés sur le campus, les démocrates ont nourri cette panique morale jusqu’à ce qu’elle se transforme en une hystérie de masse historique tout aussi folle que les hystéries de sorcellerie du Moyen Âge en Europe. Puis M. Trump est arrivé….

Et la folie a été portée à 11, en commençant par le canular de collusion avec la Russie et en continuant tout au long du mandat de Trump.

Ils l’ont maintenu pendant quatre ans, utilisant tous les appareils de la bureaucratie pour chasser M. Trump de ses fonctions tout en fumant délibérément, en canalisant, en trompant et en embarrassant le public. Dans le processus, le Parti démocrate est devenu l’otage des pires éléments parmi ses partisans et fantassins: les arnaqueurs de race, les dérangés de genre, les sociopathes criminels, les marxistes limousins, les escrocs de Wall Street, les mégalomanes de la Silicon Valley, et même Les adversaires étrangers de l’Amérique – comme en témoignent les relations lucratives de la famille Biden avec le parti qui dirige la Chine.

C’est un résumé juste, mais je me demande si le Parti démocrate inclut des factions autres que le catalogue de Kunstler de ses «pires éléments».

Toutes les hystéries sociales suivent leurs cours. Ils sont à court de nouveaux gags et de nouvelles recrues. Leurs tropes deviennent ennuyeux, voire comiques, comme les piliers de Woke du «racisme», de la «misogynie» et de la «suprématie blanche». Leurs inspirations se révèlent manifestement malhonnêtes. Les punitions qu’ils recherchent semblent de plus en plus déformées et sadiques. Le comportement qu’ils induisent commence à paraître manifestement insensé. C’est là que se situe l’Amérique maintenant.

C’est bien sûr. Kunstler est une interprétation optimiste, et j’espère qu’elle est correcte. Je pense que nous avons beaucoup de chemin à parcourir avant que le wokery ne s’éteigne et que ses représentants, comme Robespierre, soient envoyés à la guillotine. Au sens figuré.