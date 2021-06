Une brève histoire des meilleurs plateaux d’éclaboussures

Exploitants, inadmissibles et généralement séparés des notions conventionnelles de goût, les disques de la mort (ou « plats d’éclaboussures ») peuvent être difficiles à défendre : mais pour les goules exigeantes dotées d’un sens de l’humour robuste, ils peuvent également fournir des orteils sans fin. -le plaisir de curling.

Qu’est-ce qu’un disque de la mort ?

D’abord et avant tout, une définition s’impose. Les disques de la mort ont pris divers noms au fil des ans. Plateaux d’éclaboussures. Chansons tragiques pour adolescents. Fondamentalement, c’est une chanson qui aborde le sujet d’une disparition prématurée et/ou macabre et/ou amèrement ironique. L’apogée commerciale du disque de la mort a été la décennie entre 1955 et 1965 – bien que le sujet ait longtemps cousu une couture noire dans la chaîne et la trame même de la musique folk, blues et country traditionnelle.

Le premier disque de la mort

Il est impossible de dire qui a fait le premier disque de la mort, mais il y a de solides arguments pour suggérer que ce sont les auteurs-compositeurs Jerry Lieber et Mike Stoller qui ont fait le plus pour créer le modèle des disques de la mort avec “Black Denim Trousers And Motorcycle Boots”, un Non .6 Succès américain pour le groupe vocal The Cheers en 1955. Voici, d’un coup, tous les ingrédients qui deviendront bientôt de rigeur (mortis): un protagoniste bad-boy, son mode de transport imprudemment piloté, le smash inévitablement fatal , une petite amie au cœur brisé est partie arroser la tombe de ses larmes. Avec un élan caractéristique, Lieber & Stoller ont veillé à ce que le pantalon et les bottes du titre de la chanson soient tout ce qui restait de la victime après que son vélo soit entré en collision avec un diesel à destination de la Californie. Six jours après l’entrée de la chanson dans les charts, l’idole du cinéma James Dean a totalisé sa Porsche 550 Spyder à la jonction des routes 41 et 46 de l’État de Californie, cimentant ainsi une notion fantaisiste et Valentino que mourir jeune pourrait en quelque sorte être perçu en termes romantiques.

Jamais à s’abstenir d’exploiter un filon rémunérateur, Lieber & Stoller ont fait allusion à la célèbre scène de course du film de Dean de 1955 Rebel Without A Cause dans “Chicken”, le disque de la mort suivant de The Cheers, et une autre parabole sinistre se déroulant sur un arrangement de détraqué, désinvolture inappropriée. (« Il y avait peut-être eu un gagnant, mais ils n’avaient aucun moyen de le dire, car les couples étaient tous morts et il n’y avait plus personne pour crier. »)

Jody Reynolds – Sommeil sans fin

La preuve irréfutable du potentiel de gain d’argent de la morbidité a été fournie par « Endless Sleep » de Jody Reynolds en 1958, un monolithe dans l’histoire des disques de la mort – malgré le fait qu’aucun décès ne se produise réellement dans la chanson. À la demande de son label inquiet, Reynolds a changé la fin lugubre et, dans la version révisée, contrecarre la tentative de suicide de sa petite amie en la tirant “de la mer en colère… J’ai sauvé mon bébé d’un sommeil sans fin”.

Mark Dinning – Teen Age

Le succès de la chanson a été aggravé lorsque “Teen Angel” de Mark Dinning a atteint le numéro 1 en février 1960. Cette triste histoire d’une jeune fille de 16 ans qui retourne à une voiture en panne sur un passage à niveau pour récupérer l’anneau de lycée donné à elle par son petit ami – avec bien-à-qu’est-ce-que-vous-attendiez-vous d’autre – a touché une corde sensible d’horreur avec de jeunes couples épris partout.

Dis à Laura que je l’aime

Six mois plus tard, un autre anneau a été l’éperon fatidique de « Tell Laura I Love Her » de Ray Peterson, dans lequel un pilote de stock-car espère gagner une course afin d’acheter à sa fille une alliance avec l’argent du prix – mais se termine en achetant la ferme à la place. La reprise britannique de Ricky Valance s’est hissée au premier rang malgré – ou à cause – d’une interdiction de la BBC. L’acteur / chanteur / idole britannique John Leyton a également enregistré une version mort-née de “Tell Laura I Love Her”, mais a eu plus de chance avec le n ° 1 de 1961 “Johnny Remember Me”, un tourbillon sonore élémentaire produit par Joe Meek, hanté par le fantasme d’un amant mort.

1964

Les aficionados des disques de la mort nomment généralement 1964 comme année phare pour la forme. Considérez “Dead Man’s Curve” de Jan & Dean, qui détaille une course de dragsters spectaculairement malheureuse le long du Sunset Boulevard de Los Angeles. La chanson a acquis une résonance consternante dans la vie réelle lorsque Jan Berry a lui-même été impliqué dans un accident de la route au sud de Sunset Boulevard en avril 1966, le laissant avec des lésions cérébrales permanentes. Il y a aussi “Last Kiss” de J Frank Wilson & The Cavaliers (un hit américain n ° 2), dans lequel un conducteur fait une embardée pour éviter une voiture calée sur la route et écrase sa propre voiture, entraînant la mort de sa petite amie – de manière poignante scellé avec le dernier baiser titulaire. Surréaliste, Pearl Jam a repris la chanson en 1999, atteignant également la deuxième place.

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, “Terry” – un récit moraliste auto-écrit par Lynn Annette Ripley, alias Twinkle – concernait une jeune fille condamnée à une éternité de remords coupables, clouée sur la roue karmique parce que son infidélité a fait que le Terry en question rugit sur sa moto dans un snit – jusqu’aux «portes du paradis».

Et puis, bien sûr, il y avait le glorieux “Leader Of The Pack” des déesses du groupe de filles The Shangri-Las – l’apogée de tous les disques de la mort, avec son anti-héros à cheval sur la moto, sa sévère désapprobation parentale et cet incontournable, dénouement mélodramatique. (« Alors qu’il partait cette nuit pluvieuse, je l’ai supplié d’aller lentement… mais s’il a entendu, je ne le saurai jamais. ») Dur de la rue et lunatique dans une égale mesure, le Shangri-Las a également légué « Donnez-nous votre Blessings » au canon – une autre fable torride d’amour interdit et littéralement condamné, à l’origine enregistrée par Ray Peterson de l’infamie « Tell Laura I Love Her » – et « I Can Never Go Home Anymore », qui mélange la médecine en faisant de la chanteuse mère la victime. (Elle meurt, le cœur brisé, par pur chagrin face au goût lamentable de sa fille pour les hommes.)

Un tel tarif histrionique était, bien sûr, une herbe à chat pour les satiristes. Dans « The Big Tragedy » de Johnny Lance – co-écrit par Jody Reynolds de la notoriété « Endless Sleep » – la petite amie du chanteur est écrasée par un rouleau compresseur (« Je prends une douche maintenant – glisse-la sous la porte ») , tandis que le monumentalement dérangeant “I Want My Baby Back” de Jimmy Cross trouve le narrateur de la chanson en train de grimper dans le cercueil de sa petite amie après que “le chef de meute” se soit écrasé dans sa voiture. Assez justement, il s’est raidi.

Le disque de la mort, après 1965

Même si les disques de la mort, et leurs retombées parodiques, n’atteignirent plus jamais ce niveau de saturation du marché, le format s’avéra ironiquement immortel. Par exemple, l’opéra “DOA” de Bloodrock traque les séquelles d’un accident d’avion et est chanté par un homme mourant sur une table d’opération. “Johnny Don’t Do It”, quant à lui, de 10ccLe premier album éponyme de 1973, rend un hommage affectueux aux motards morts-vivants d’antan (comme, d’ailleurs, la chanson-titre de Pain de viande‘s Bat Out Of Hell). Notamment, les chiffres de ventes mondiales inconcevables de « Seasons In The Sun » de Terry Jacks – une réécriture sentimentale de Jacques Brel‘s coupe élégamment « Le Moribond » – a révélé que l’appétit du public pour la contemplation larmoyante d’un départ anticipé était inépuisable.

De plus, des épaves de voitures jonchent les paroles de “Hello, This Is Joannie” de 1978 de Paul Evans, de “Come Back Jonee” de Devo (“Jonee… est allé de front dans un semi”), et le dérivé de JG Ballard , “Warm Leatherette” fétichiste du crash de The Normal, plus tard mémorablement repris par Grace Jones sur elle album du même nom. Ramones a également pataugé avec le tendre hommage de 1981, “7-11” (“La voiture venant en sens inverse est devenue incontrôlable; elle a écrasé mon bébé et elle a écrasé mon âme”), tandis que The Birthday Party offrait “Dead Joe” (“Bienvenue dans la voiture smash”) sur leur album sauvage de 1982, Junkyard.

Ces dernières années, le protagoniste de « Jerry Was A Race Car Driver » de Primus (1991) « s’est enroulé autour d’un poteau télégraphique » ; deux amants entrent en collision avec un autre semi-jackknifé dans “Slow Car Crash” de Headphones (1995); et le psychotique “Stan” dans le suprêmement sombre 2000 Eminem chanson du même nom fait sortir sa voiture d’un pont, avec sa petite amie enceinte coincée dans le dos, quand l’objet de ses désirs de fans est trop tard pour répondre à ses lettres obsessionnelles.

Profitez-en, si votre esprit est suffisamment courageux – et ne faites pas de cauchemars.