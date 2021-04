Une brève histoire du sous-genre controversé du jazz

En 1959, la saxophoniste alto texane Ornette Coleman s’est rendue dans la salle Five Spot de New York armée d’un saxophone en plastique et a fait des ravages avec un nouveau son radical qui rejetait les notions orthodoxes de mélodie, d’harmonie et de structure – les fondements supposés du western conventionnel. musique. Il l’appelait le free jazz, et même le normalement insouciant Miles Davis en a été perturbé. Comme il l’écrivait, à sa manière habituelle et concise, dans son livre Miles: The Autobiography: «Il est juste venu et a baisé tout le monde. Certains voyaient Coleman comme un visionnaire – chef d’orchestre classique Leonard Bernstein le proclamait un génie – tandis que d’autres, parmi eux le trompettiste Roy Eldridge, étaient moins enthousiastes et pensaient que le saxophoniste était un charlatan. «Je pense qu’il jiving, bébé,» dit Eldridge.

À l’époque, admettre que vous aimiez le free jazz avait un prix élevé – selon qui vous «sortait», vous pouviez faire face au ridicule, à l’hostilité et même à la perspective d’être ostracisé. Les trad jazzers de la vieille école, les soi-disant «figues moisies», pour qui même «bebop» était un gros mot, estimaient que le free jazz était un pas trop loin. Ils le considéraient avec un scepticisme et une suspicion aigus, le percevant comme un affront à des valeurs qu’ils considéraient comme sacrées. Ils y voyaient également une mode qui allait rapidement s’estomper, mais au fur et à mesure que les années 60 avançaient, le free jazz offrait une voie empruntée par de nombreux musiciens.

Le co-fondateur du Modern Jazz Quartet, John Lewis, a reconnu l’importance du mouvement free jazz, qui, au lieu de s’éteindre, a pris de l’ampleur dans les années 60. «C’est la seule chose vraiment nouvelle depuis les innovations du milieu des années 40 Charlie Parker, Dizzy Gillespie et Moine Thelonious,” il a dit.

Bebop, cependant réputé avant-gardiste lorsqu’il est apparu au milieu des années 40, était devenu la norme une décennie plus tard, mais une jeune génération de musiciens voulait aller au-delà de cela pour découvrir quelque chose de nouveau et trouver une voix authentique pour leur génération. Le pianiste iconoclaste Cecil Taylor, inspiré par Thelonious Monk, qui a créé une musique avec des mélodies anguleuses et des dissonances qui ne se sont jamais confortablement installées dans le courant dominant du jazz, a commencé à repousser les limites du jazz dès le milieu des années 50, lorsque son LP intitulé prophétiquement Looking Ahead! , sorti sur le label avant-gardiste Contemporary de Lester Koenig, l’a montré se libérer de ce qu’il percevait comme le lexique fatigué du bop et commencer à s’exprimer d’une manière radicalement nouvelle. (À juste titre, Cecil Taylor jouerait au mémorial d’Ornette Coleman, tenu à Riverside Church, à Harlem, le 27 juin 2015.)

Les premiers enregistrements d’Ornette Coleman ont également été publiés par Contemporary pendant la même période, et bien qu’il soit généralement admis que son album Atlantic de 1959, The Shape Of Jazz To Come, a éclairé le mouvement du free jazz, des albums précédents tels que Something Else !! !! et Demain est la question indiquait la direction qu’il allait prendre.

Qu’est-ce que le free jazz?

Au début des années 60, le jazz est déchiré par des schismes. Alors que le rock’n’roll et la pop ont contribué à la popularité de la musique, certains musiciens ont rendu le jazz plus accessible, embrassant le soul jazz et la bossa nova brésilienne. À l’autre extrémité du spectre se trouvait le free jazz, et sa nature rebelle et l’extrémisme perçu aliénaient la population dans son ensemble et accéléra le déclin commercial du jazz.

Mais en termes artistiques, la décennie a vu une période de croissance et d’exploration. Toujours curieux et toujours avant-gardiste, John Coltrane a commencé à jouer de la musique qui était plus extravagante et expansive, et, en 1965, était à l’avant-garde du mouvement d’avant-garde. Après sa mort, en 1967, sa femme qui jouait de la harpe et de l’orgue, Alice, a poursuivi sa quête musicale.

Trane a sans aucun doute été influencé par un autre saxophoniste, Albert Ayler, qui a joué dans un style de jazz libre unique, brut, chargé d’émotion et imprégné de musique gospel. Un autre phare de la scène avant-gardiste était un joueur multi-anches appelé Eric Dolphy. Ses albums du début des années 60 offraient une forme avancée de hard bop, mais en 1964, Out To Lunch (sa seule offre pour Blue Note), il était complètement immergé dans la philosophie du free jazz. Malheureusement, Dolphy est décédé plus tard la même année, et son potentiel n’a jamais été pleinement réalisé – bien qu’il reste une figure importante dans l’histoire du free jazz.

Dans le sillage de Dolphy, une nouvelle génération de disciples du free jazz est arrivée, dont le saxophoniste Archie Shepp – qui a épousé le free jazz avec le blues, le funk et un état d’esprit militant et afro-centré – et Pharoah Sanders, qui a contribué à semer les graines de ce qui est devenu connu. comme jazz spirituel.

En termes de groupes de free jazz, le big band exotique de Sun Ra, compositeur non-conformiste / pianiste à la vision cosmique, et pour qui l’espace était le lieu, était important. De même, Art Ensemble Of Chicago, qui a décampé en Europe à la fin des années 60, où ils ont trouvé un public plus enthousiaste.

Même Miles Davis, qui n’était pas convaincu par Ornette Coleman en 1959, a finalement absorbé des éléments de free jazz dans sa musique, en particulier avec son quintette du milieu des années 60, dont la musique révolutionnaire a été qualifiée de «free bop». Plus tard, dans les années 70, lorsque Miles est passé à l’électrique, il a fait une partie de sa musique la plus stimulante, qui, bien que pas strictement «gratuite», était néanmoins extrêmement exploratoire.

Un ancrage solide

Alors que les années 60 sont devenues les années 70, le jazz-rock et la fusion sont devenus les formes dominantes du jazz. Bien que le free jazz ait été marginalisé, il y avait encore des pratiquants engagés, en particulier à New York, où une scène de jazz loft a éclaté dans la dernière partie de cette décennie et a donné naissance à de grands musiciens tels que les saxophonistes Arthur Blythe et David Murray.

En Europe, le free jazz avait également une forte implantation – au Royaume-Uni, le saxophoniste Evan Parker était un chef de file de la scène avant-gardiste nationale, et en Allemagne, il y avait des musiciens comme le saxophoniste Peter Brötzmann, le bassiste Peter Kowald et le tromboniste Albert. Mangelsdorff.

Manfred Eicher, basé à Munich Le label ECM était également un canal important pour le mouvement free jazz et a offert des opportunités d’enregistrement à de nombreux musiciens d’avant-garde, parmi lesquels Art Ensemble Of Chicago, Paul Bley, Lester Bowie, Ed Blackwell et Don Cherry.

Mais le free jazz ne s’est pas limité aux États-Unis et en Europe. Plus récemment, l’un de ses principaux représentants a pris la forme du saxophoniste brésilien Ivo Perelman.

Une façon de vivre

Comme l’art contemporain et abstrait, le free jazz a souvent été vilipendé par le courant dominant, généralement par ceux qui n’ont jamais daigné l’écouter et qui le considèrent comme prétentieux au mieux, ou une sorte de blague au pire. Il y en a d’autres, moins aveugles, qui perçoivent le free jazz ou la musique d’avant-garde comme un plaisir coupable, tandis que pour les purs et durs, c’est un mode de vie.

S’il est vrai que le free jazz peut être à la fois stimulant sur le plan sonore et intellectuel, il peut aussi être stimulant. Et croyez-le ou non, il est en fait possible d’en profiter (plutôt que de le supporter). Tout est question d’acclimatation. La musique de Beethoven a d’abord été rejetée et ridiculisée par les auditeurs du début du XIXe siècle parce qu’il était en avance sur son temps et qu’il créait des sons inconnus – et pourtant il a finalement été adopté par le monde entier et salué comme un génie. De même, la musique d’Ornette Coleman a été jugée inintelligible en 1959, mais en l’écoutant maintenant, elle semble loin d’être difficile – même un peu apprivoisée. C’est peut-être parce que, grâce à l’exposition, nos oreilles se sont adaptées au langage qu’il utilisait (et aussi, la musique atonale est assez omniprésente maintenant, ayant été utilisée à bon escient pour créer du suspense et de la tension dans les films).

En fin de compte, le free jazz offrait simplement un autre moyen d’expression de soi aux musiciens de jazz à la recherche de quelque chose au-delà du bebop. En conséquence, leurs explorations sonores ont révélé un univers musical alternatif jusque-là inattendu dont les sons semblaient initialement étranges, étrangers et d’un autre monde – mais, comme toute musique, était une expression sincère de la condition humaine. La musique jazz, cependant, n’a plus jamais été la même.

