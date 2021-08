Une brève introduction à l’accessibilité en ligne ⋆ 10z viral

in

Web Design Média Contenu Ampoule Inspiration Concept

Que ferions-nous si nous n’avions pas Internet ?

Après seulement trois décennies de vie, Internet est devenu une bouée de sauvetage pour beaucoup d’entre nous. C’est ainsi que nous exploitons les entreprises, apprenons de nouvelles informations, nous connectons les uns aux autres et créons une extension de notre identité.

Il existe des millions et des millions de sites Web qui composent Internet chaque jour. Mais, la triste réalité est que tous les sites Web ne sont pas accessibles à tous.

L’accessibilité en ligne est un droit légal qui résulte de la loi sur les Américains handicapés. Tout comme pour les espaces publics, l’accessibilité sur le web est un droit garanti pour tous. Cela signifie que les sites Web doivent être faciles à naviguer, à utiliser et à consommer. Les sites Web devraient avoir des barrières limitées qui invitent une communauté inclusive à utiliser le site Web.

Mais lorsque vous êtes en train de créer un site Web, il peut être facile de négliger cet aspect crucial. Vous êtes tellement absorbé par la construction de la Rolls Royce des sites Web que vous vous concentrez sur la beauté du site Web, représente votre marque et constitue un élément de l’identité de votre entreprise dont vous êtes fier.

En veillant à ce que vous, vos développeurs Web, créateurs de contenu et concepteurs soyez tous familiarisés avec l’accessibilité des sites Web et que vous l’implémentez dans tout ce qu’ils font, nous avons créé une brève introduction à l’accessibilité en ligne et à ce que vous devez savoir à ce sujet.

1. Gardez les choses claires et simples

Tout le monde n’a pas fait d’études à Harvard. Pour que votre site Web semble inclusif dès le départ, vous voudrez utiliser un langage clair et simple que tout le monde peut comprendre, même s’il a des troubles cognitifs ou d’apprentissage. Pour ce faire, vous voudrez organiser votre contenu de manière logique et mettre les informations importantes à l’avance. Vous voudrez également éviter d’utiliser des phrases ou des mots compliqués qui n’appartiennent vraiment qu’à un mémoire de thèse. Une autre astuce consiste à rendre votre langage personnalisé. Écrivez-le comme si vous parliez à cette personne en particulier. Cela permettra au public de se sentir plus connecté à ce que vous dites.

2. Utilisez toujours le texte alternatif et les légendes

Il est important d’avoir du contenu de qualité sur votre site Web. Mais s’assurer qu’il est accessible à tous est tout aussi important. Si vous mettez en ligne une vidéo mais qu’elle n’a pas de sous-titres ou de transcription, comment sont-ils censés l’utiliser ? Si vous avez de belles images mais pas de texte alternatif qui décrit l’image en détail, comment une personne malvoyante est-elle censée se connecter avec ce contenu ? L’ajout de légendes et de texte alternatif peut sembler fastidieux, mais cela ne prendra qu’une petite partie de votre temps, ce qui se traduira par un site Web incroyablement inclusif et accessible.

3. Créez un contenu facile à parcourir

Une expérience utilisateur solide est l’objectif de tout site Web. Mais vous devez également vous rappeler que tout le monde qui explore le site Web n’est pas vous. Vous voudrez le réduire au point de supposer que votre public n’a aucune connaissance préalable de qui vous êtes, de ce que vous faites ou pourquoi il devrait s’en soucier. Un moyen infaillible de créer un site Web facile à naviguer consiste à diviser le texte en petites sections, en utilisant une gamme de titres structurés de manière logique et en vérifiant que tous les documents justificatifs tels que les PDF sont également accessibles à la technologie de prise en charge des personnes handicapées.

4. Concentrez-vous sur le contraste des couleurs

Les couleurs de la marque sont une composante importante de votre identité de marque. Mais vous voulez aussi vous assurer que le contraste des couleurs soutiendra l’accessibilité de votre site Web. Les couleurs que vous choisissez ont un impact sur la façon dont les gens absorbent et interagissent avec les informations. Ainsi, bien que les concepteurs de sites Web aient choisi les couleurs qui correspondent le mieux aux directives de votre marque, vous devez également vous assurer qu’elles ne nuisent pas au reste du contenu qui se trouve sur la même page. Un excellent moyen de vérifier que votre contraste de couleur est accessible est d’utiliser des outils en ligne qui évaluent le rapport entre la couleur et le texte.

5. Auditez-vous continuellement

Il y a de fortes chances que vous mettiez constamment à jour votre site Web avec de nouveaux contenus. Assurez-vous que vous auditez également ce contenu pour vérifier qu’il répond à tous les critères d’accessibilité. Un moyen simple de le faire est d’obtenir un logiciel qui vous fournit un widget pour le faire automatiquement. Le widget pourra à la fois vérifier l’accessibilité et effectuer des modifications automatiques pour améliorer l’accessibilité de votre contenu. C’est un moyen infaillible de garantir que votre site Web est accessible à tous.

Rendre votre site Web accessible doit figurer en tête de votre liste de tâches lors de la création d’un site Web. Avec ces cinq conseils, vous pouvez facilement y parvenir.