Une brillante performance collective aux Los Angeles Clippers détruit les Hornets de LaMelo Ball

Victoire exceptionnelle de Clippers de Los Angeles (5-4) avant Charlotte frelons (5-6). Au Staples Center, la franchise de Los Angeles a réalisé sa meilleure performance collective de la saison en battant LaMelo Ball 106-120 (qui était le meilleur de son équipe avec 21 points et sept rebonds).

Bien que Paul George ait terminé MVP du match (avec 20 points, neuf rebonds et huit passes décisives), le joueur des Clippers n’a pas eu besoin d’aller jusqu’à 40 points cette fois grâce au grand jeu de tous ses coéquipiers : Reggie Jackson (19 points et six passes décisives), Nicolas Batum (16 points et six rebonds), Ivica Zubac (double-double de 14 points et 11 rebonds), Terance Mann (17 points et 10 rebonds en tant que remplaçant) et Luke Kennard (18 points.

Je suis allé sur une course de 22-0 pour assurer la victoire. – @honey faits saillants de la victoire. pic.twitter.com/T4JtT6V7F5 – LA Clippers (@LAClippers) 8 novembre 2021