Une brosse à dents électrique de Xiaomi pour seulement 1€ ! Cette aubaine a également une expédition rapide | La technologie

Que Xiaomi vende de nombreux produits à un prix avantageux est évident, mais pouvoir acheter une brosse à dents électrique pour seulement 1 € n’est pas quelque chose, beaucoup moins courant.

Depuis de nombreuses années, Xiaomi est présent en Espagne avec ses mobiles, scooters et produits pour la maison intelligente, bien qu’il élargisse petit à petit son catalogue, qui n’inclut pas certains des produits surprenants que la marque vend en Chine.

L’un de ces produits, particulièrement surprenant pour son prix, est la brosse à dents électrique Xiaomi Mijia T100, qu’AliExpress vend pour seulement 1 euro. pour les nouveaux utilisateurs de votre boutique (qui n’ont jamais effectué d’achats dans votre boutique auparavant). Pour les autres, cela coûte 10 euros, même si vous pouvez simplement créer un nouveau compte pour profiter de cette aubaine.

Cette brosse à dents électrique est l’une des moins chères du marché. Il vient de Xiaomi et bien qu’il ne soit pas officiellement disponible en Espagne, il peut être acheté.

C’est sans aucun doute la brosse à dents électrique la moins chère du marché, et avec la livraison gratuite en seulement 10 jours en Espagne, on peut donc dire que les frais de port sont sûrement plus élevés que ce que vous allez payer pour le produit lui-même.

Petit à petit, AliExpress, avec l’aide d’entreprises comme Correos, a raccourci ses délais de livraison vers l’Espagne. Maintenant, le délai est d’environ 10 jours dans de nombreux cas lorsqu’il est envoyé d’Asie et de seulement 72 heures lorsque le produit est déjà dans notre pays.

C’est un pinceau basique mais assez complet, avec jusqu’à 30 jours d’autonomie, deux intensités réglables et 16 500 vibrations par minuteDes chiffres pas mal du tout, avec peu à envier à d’autres modèles bien plus chers.

Si vous souhaitez acheter une brosse à dents électrique en 2020, nous avons préparé ce guide avec des informations sur les différents modèles afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux.

Il a un design assez minimaliste et est en vente en deux coloris, blanc et rose, tous deux au même prix de seulement 1 €.

Ce n’est évidemment pas la meilleure brosse à dents électrique du moment, mais elle remplit certaines des choses que vous devriez considérer lors de l’achat, comme avoir une bonne fréquence de vibration et une bonne batterie.

Selon les experts, les brosses à dents électriques présentent certains avantages, comme une meilleure élimination des bactéries et également un temps de brossage plus long.