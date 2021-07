Une bulle dans Bitcoin pourrait conduire à une hyperinflation ⋆ Crypto new media

in

Publicité





Le nombre de banques et de régulateurs qui s’apprêtent à contrôler ou à interdire l’utilisation des crypto-monnaies a augmenté au cours des dernières années. Alors que la plupart ont fortement plaidé en faveur de l’adoption inconditionnelle de la cryptographie pour remplacer la monnaie fiduciaire, certains spécialistes craignent qu’une telle décision soit naïve et causerait plus de mal que de bien.

Le 9 juillet, l’économiste britannique Bernard Connolly a énoncé le problème qui, selon lui, a déjà été évoqué par les banques centrales, le dilemme des “bulles”.

Dans un article prudent baptisé « Comment une bulle Bitcoin pourrait conduire à l’hyperinflation », il souligne que les crypto-monnaies pourraient conduire à l’hyperinflation si leur adoption menace d’affaiblir l’autorité des banques centrales.

Connolly déclare que les bulles dans le système financier dessinent une image d’iniquité profondément enracinée dans les économies partout.

“La tendance à la baisse des taux d’intérêt réels à long terme qui a persisté tout au long de ce millénaire et n’a été accentuée que par la pandémie a alimenté les bulles qui ont été nécessaires pour retrouver et maintenir le plein emploi et repousser la déflation”, a-t-il déclaré.

Publicité





La crypto crée une «richesse illusoire“

Connolly raconte comment un tel scénario est apparu pendant l’ère Dotcom dans les années 90, avancé par des Millenials excités. La période a vu des dépenses effrénées qui ont créé une illusion de richesse, vendue à l’époque. Il pense que l’ère actuelle est pire que les années 90, car de plus en plus de personnes semblent rejoindre aveuglément l’espace.

Il prévient que les inégalités de richesse qui en résultent, causées par la bulle actuelle, créent des problèmes mais n’ont pas encore atteint un point de basculement. Les dépenses dangereuses créées par cette augmentation illusoire de la richesse ont créé un écart de richesse dangereux.

Connolly soutient que si, par exemple, le prix du Bitcoin pouvait atteindre l’infini, la valeur de la richesse d’une personne épuiserait tout le potentiel productif du monde et elle contrôlerait toutes les ressources mondiales en étant la première à envoyer et à vendre. La richesse que Bitcoin menace de produire est donc insoutenable et mauvaise pour les gouvernements et leur population.

Faire éclater la bulle avant qu’il ne soit trop tard

Il dit que le seul moyen d’éviter ce problème imminent serait que les gouvernements éclatent cette bulle Bitcoin avant qu’elle n’établisse des racines qui peuvent s’avérer plus difficiles à déraciner à l’avenir. Si cela échoue, il voit un grave mécontentement social et politique qui pourrait conduire à des troubles et à un effondrement des sociétés civiles.

“Plus les banques centrales attendront avant d’agir pour empêcher le gonflement des bulles de crypto-monnaie, plus elles rendront leur tâche difficile”, prévient-il.

Avancer avec prudence

Plus tôt dans l’année, une série d’interdictions de crypto et d’avertissements par les régulateurs basés sur les mêmes craintes dans divers pays ont été soulevés. Le gouverneur de la Banque d’Angleterre a précédemment averti les investisseurs qu’ils devraient être prêts à perdre tout leur argent s’ils choisissent d’investir dans Bitcoin.

Les régulateurs comme en Tanzanie ont été invités à rechercher la viabilité de l’adoption des crypto-monnaies traditionnelles avant de prendre une décision majeure. Certaines banques ont choisi de créer leurs monnaies numériques pour se protéger de l’effet imprévisible des crypto-monnaies traditionnelles, tandis que d’autres ont choisi de rester en place, envoyant des avertissements contre l’adoption de la crypto.