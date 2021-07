Une caméra d’action DJI, une excellente alternative à la GoPro, pour seulement 219 euros sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’une des meilleures caméras d’action du marché est déjà à près de 200 euros, une option à petit prix si vous n’avez pas le budget pour la nouvelle GoPro.

Si vous cherchiez une caméra d’action qui pourrait être une véritable alternative à la toute-puissante GoPro, vous êtes au bon endroit au bon moment, car maintenant une grande opportunité se présente.

Ce modèle DJI est en ce moment sur Amazon avec un impressionnant 42% de remise par rapport au prix qu’il a normalement, ce qui laisse sa valeur à 220 euros.

L’une des meilleures caractéristiques de cette DJI Osmo Action Cam est qu’elle est livrée avec un Système électronique de stabilisation d’image (EIS), combiné avec certains algorithmes interne, ce qui lui permet d’être une caméra qui contrôle exceptionnellement les mouvements dans les vidéos.

Cette caméra de sport d’action a une résolution 4K et une résistance à l’eau, ainsi qu’un mode grand angle et HDR. Pour ce que cela coûte, c’est une excellente alternative aux modèles plus chers.

En ce qui concerne sa fabrication, nous avons peu à dire, car il s’agit d’un appareil photo exceptionnellement construit avec résistance à l’eau jusqu’à 11 mètres, écran tactile qui est également étanche et un revêtement hydrophobe, pour être encore plus résistant.

Il a un Mode HDR Avec lequel vous obtenez des transitions plus naturelles entre les zones claires et sombres, ainsi que des couleurs plus proches de la réalité. Et il peut être connecté au WiFi de notre maison au cas où nous en aurions besoin. Vous pouvez faire une vidéo dans Résolution 4K à 60 ips et à 100 Mbps, une excellente qualité, grâce à un capteur de 12 mégapixels.

Vous pouvez personnaliser les modes de prise de vue à votre guise pour que les photos soient meilleures. Avec la Technologie SnapShot vous permet d’être très rapide et de commencer à enregistrer en un rien de temps.

le 90% des gens lui ont donné 4 ou 5 étoiles dans les critiques d’Amazon, le produit doit donc être de haute qualité. Cela ne fait que confirmer que vous êtes face à une alternative très réelle à la GoPro.

“Pour ceux qui ne connaissent pas l’appareil photo, ils devraient regarder les critiques qu’il a sur YouTube. Il fait une stabilisation exceptionnelle, au-dessus de ses rivaux. Je suis donc super content de l’appareil photo. C’est un excellent achat” nous dit l’un des clients d’Amazon.

“J’avais des doutes entre cet appareil photo et le GP7 noir. Pour dire que j’ai été surpris, la qualité d’image et son stabilisateur sont brutaux. Avec la dernière mise à jour du firmware tous les problèmes ont été résolus. Un 10 sur 10” pense San.

“C’est une caméra très utile pour un rapport qualité prix, elle n’a pas les défauts de la GoPro 7 noire, elle ne se verrouille pas au bout d’un moment, obligé de retirer la batterie et de la remettre. Record 4K” a écrit Felipe.

