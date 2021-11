Une caméra qui vous entraîne chez vous grâce à l’intelligence artificielle et vous évite de vous blesser | La technologie

Cela s’appelle Peloton Guide et c’est une caméra alimentée par l’IA qui mesure nos mouvements et nos exercices à la maison afin que nous ne nous blessions pas et que nous tirions le meilleur parti de la levée de poids dans le confort de la maison.

Imaginez acheter des poids pour vous entraîner à la maison parce que la salle de sport vous attrape loin ou parce que le coronavirus vous a laissé des séquelles qui vous empêchent d’être entouré de tant de personnes qui transpirent et font du sport.

Maintenant, vous commencez à vous entraîner à la maison et vous ne savez pas si vous le faites bien ou mal, ou si les mouvements que vous faites sont corrects ou vous pouvez vous blesser. Heureusement pour vous, il existe une entreprise appelée Peloton qui a décidé de s’occuper de tout cela et plus encore.

Peloton a prospéré pendant la pandémie avec l’augmentation exponentielle des ventes de son vélo intelligent, cumulant des millions d’abonnés dans son application de paiement.

Et maintenant, il semble que la situation se soit stabilisée et qu’ils aient vu qu’ils devaient donner un nouveau coup à la table pour se démarquer, dans Peloton, ils ont annoncé qu’ils disposaient d’une caméra avec intelligence artificielle qui corrige les mouvements de l’entraînement.

Peloton Guide est le La première incursion du Peloton dans le fitness et il se compose d’une caméra (une sorte de webcam) pilotée par une IA qui enregistre tous nos mouvements pendant que nous faisons de l’exercice et nous donne des conseils et corrige notre posture.

Est-ce comme ça que ça marche : Peloton Guide se connecte à votre téléviseur avec un câble HDMI ; Une fois que vous l’avez allumé et connecté à votre compte Peloton, vous verrez une interface similaire à celle du Peloton Bike, où vous pourrez trouver des entraînements de musculation en direct et du contenu déjà enregistré à la demande.

L’une des raisons pour lesquelles tant de personnes sont en surpoids est que l’exercice est aussi fatiguant et ennuyeux. Avec ces astuces, ce sera beaucoup plus amusant.

A partir de là, c’est à vous de choisir l’entraînement que vous souhaitez faire, qu’il s’agisse d’un entraînement fonctionnel, d’un haut du corps ou d’un entraînement jambes et fessiers. Peloton Guide vous montre ce que vous sélectionnez et vous forme en temps réel avec des recommandations posturales.

L’appareil photo, qui est la nouveauté, vous permet de vous voir à la télévision formation avec l’instructeur afin que vous puissiez comparer votre position avec celle de l’expert, il n’y a donc pas d’échec lors de l’exécution de l’exercice.

Ce produit sera d’abord mis en vente aux États-Unis et sera le premier gadget de l’entreprise qui coûte moins de 500 $ à l’achat. Au cas où vous n’auriez pas perdu nous vous laissons quelques exercices qui sont gratuits.