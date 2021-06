Une caméra sans fil folle qui permet à votre téléphone de voir n’importe où coûte encore 29 $ sur Amazon – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Tant de nouveaux lecteurs ont afflué vers . Deals pendant le Prime Day, tombant probablement sur notre contenu à la recherche des remises Amazon les plus importantes qu’ils pouvaient trouver. Inutile de dire que nous les avons aidés à trouver des offres exceptionnelles sur toutes sortes de best-sellers populaires ainsi que sur certains gadgets moins connus dont nos lecteurs de longue date sont de grands fans. L’un de ces produits est un petit secret que notre public aime depuis aussi longtemps que nous puissions nous en souvenir. C’est un produit de niche dont vous n’avez probablement jamais entendu parler auparavant, mais il est extrêmement populaire et il était pratiquement garanti de se vendre alors qu’il était fortement réduit pour Prime Day. Nous l’appelons souvent le caméra sans fil folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où et c’est redescendu au prix le plus bas jamais enregistré. C’est toujours l’un des achats les plus populaires de Prime Day parmi notre public chaque année, et 2021 n’était pas différent.

La mauvaise nouvelle est qu’il continue d’être en rupture de stock, mais la bonne nouvelle est que si vous parvenez à l’attraper sur Amazon, c’est toujours le prix le plus bas de Prime Day !

En plus de tout cela, il y a un autre accord très populaire dont nous devons vous parler.

le Endoscope Depstech WF010 est mieux décrit comme une caméra sans fil folle qui permet à votre iPhone ou appareil Android de voir à l’intérieur à peu près n’importe quoi. Insérez simplement le tube semi-rigide dans n’importe quoi et le WF010 diffuse une vidéo en direct sur votre téléphone. Vous pouvez enregistrer des vidéos ou capturer des photos, et vous pouvez même utiliser des accessoires comme un petit crochet pour aider à sortir des bijoux ou des clés des espaces restreints. C’est un accessoire génial à avoir sous la main, et il était en vente pour 28,85 $ au lieu de 36 $ pour le Prime Day 2021.

C’est le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle, et c’est une valeur énorme. Incroyablement, il est également toujours répertorié à ce prix sur Amazon en ce moment ! Tous les autres endoscopes de Depstech sont également de nouveau en vente avec les remises importantes de Prime Day, mais nous nous attendons certainement à ce que ces offres disparaissent bientôt. Ne manquez pas !

Endoscope DEPSTECH WF010 – 28,85 $

Endoscope DEPSTECH WF020X – 35,19 $

Endoscope DEPSTECH WF025 – 34,49 $

Endoscope DEPSTECH WF028 – 39,99 $

Endoscope DEPSTECH DS300 – 47,99 $

Endoscope DEPSTECH DS500 – 99,19 $

