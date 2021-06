Une caméra selfie à champ lumineux pourrait venir sur votre prochain smartphone

TL;DR

Wooptix et PoLight, soutenus par Intel, ont développé un module de caméra et un kit logiciel pour apporter des selfies de champ lumineux aux smartphones. Vous pouvez recentrer les photos après les avoir prises ou créer des photos 3D. On ne sait pas à quel point cela pourrait être proche de la production.

Avez-vous déjà pris un selfie et avez-vous souhaité pouvoir corriger la mise au point par la suite ? Vous pourriez avoir cette chance bientôt, et sans avoir à recourir à des astuces logicielles élaborées ou à des configurations de caméra encombrantes. Wooptix et PoLight, soutenus par Intel, se sont associés pour créer un module de caméra selfie et un kit de développement qui pourraient apporter des caméras de champ lumineux de style Lytro aux smartphones.

La photographie en champ lumineux implique normalement soit une multitude de capteurs, soit un seul appareil photo avec un micro-objectif qui lui permet de capturer de nombreuses “sous-images”. Wooptix et PoLight, cependant, ont combiné un objectif accordable à semi-conducteurs (le TLens) avec un algorithme qui utilise une collection d’images basées sur la profondeur pour recréer des données de champ lumineux.

Le résultat est une caméra de champ de lumière compacte et conviviale pour les selfies qui peut effectuer des tours de photographie difficiles même avec des téléphones dotés de caméras frontales à détection de profondeur. Vous pouvez réajuster la mise au point juste en tapant sur un objet, par exemple, mais vous pouvez également créer des images pseudo-3D et même changer le point de vue. C’est assez rapide pour vous permettre de prendre des photos comme vous le faites avec les téléphones actuels, a déclaré Wooptix.

Les sociétés n’ont pas mentionné dans un communiqué à quel point elles étaient sur le point de fournir une caméra de champ de lumière pratique pour les téléphones, bien que PoLight ait déclaré qu’elle pourrait également être utilisée pour les appareils portables et la technologie de réalité augmentée.

Ça peut prendre un moment. Même avec le kit de développement prêt, Wooptix et PoLight devront trouver des fabricants de téléphones disposés et capables d’utiliser leur technologie de caméra de champ lumineux dans un produit d’expédition. Cela suppose également que les coûts sont raisonnables – une toute nouvelle technologie a généralement un prix jusqu’à ce que les économies d’échelle s’améliorent. Si la technologie est suffisamment pratique, vous n’aurez peut-être pas à vous soucier qu’un meilleur ami soit flou dans vos photos de groupe.