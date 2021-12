Une campagne a amené les collèges chrétiens à cesser de représenter le planning familial

Cette semaine, la Cour suprême entendra les arguments oraux dans Carson v. Makin, dans lequel le Maine est pris à partie pour avoir refusé de couvrir les frais de scolarité des écoles religieuses dans le cadre de l’aide aux frais de scolarité des écoles privées qu’il fournit aux familles rurales sans accès aux écoles secondaires publiques. .

Une organisation qui a déposé un mémoire auprès de la Cour suprême dans cette affaire affirme que ces « opportunités sont recherchées par les parents qui choisissent d’envoyer leurs enfants dans des écoles religieuses afin que leurs enfants reçoivent à la fois une éducation de premier ordre et qu’ils soient capables de transmettre la foi. à la prochaine génération. L’affaire intervient alors que les tensions montent à l’échelle nationale entre le système éducatif public et les Américains qui l’utilisent.

Augmentez l’implication des parents dans les conseils scolaires locaux, un phénomène que l’administration Biden-Harris a trouvé si alarmant qu’il a inquiété le ministère de la Justice. Mais les parents sont inquiets pour une bonne raison : les enfants d’âge scolaire sont exposés à du matériel sexuel licencieux ; doctrines raciales discriminatoires enracinées dans la théorie critique de la race ; et les théories du genre non ancrées dans la biologie humaine (et aux politiques scolaires basées sur les théories qui ont permis des agressions sexuelles présumées).

Mais il n’y a pas que les écoles publiques qui se heurtent aux valeurs judéo-chrétiennes et aux Américains qui les détiennent. Les écoles chrétiennes et catholiques vivent leur propre crise de valeurs, tiraillées entre l’adhésion à la foi dans laquelle elles sont enracinées et l’orthodoxie de gauche qui imprègne le léviathan éducatif.

Cela est particulièrement vrai sur les campus universitaires, où les étudiants des écoles chrétiennes et catholiques sont souvent les plus intolérants à l’égard de toute croyance chrétienne qui entre en conflit avec les doctrines de la fluidité des genres, de l’autonomie corporelle ou de l’« antiracisme » anti-blanc. Si les parents ne se rendent pas compte de l’érosion qui se produit dans leurs écoles religieuses, il y a peu de promesses pour leurs tentatives de repousser les tendances troublantes du système laïc.

Les étudiants pour la vie d’Amérique sont aux premières loges de la discrimination à laquelle les chrétiens pratiquants sont confrontés sur les campus chrétiens. La liste des actes de vandalisme, d’actes de violence, de harcèlement et de menaces que les membres de l’équipe de la SFLA et les militants des campus ont reçus rien que cet automne, de manière disproportionnée sur les campus chrétiens, est étonnante.

Au Wellesley College, mon discours d’automne sur la tournée du campus a fait l’objet d’une protestation et le journal de l’école a publié un article diffamatoire me qualifiant de « transphobe » et de « capacitiste » parce que je m’oppose à tuer des bébés dans l’utérus. À l’Université catholique de Saint-Louis, des étudiants en faveur de l’avortement ont agressé verbalement des membres du groupe Students for Life et ont vandalisé à plusieurs reprises leur affichage pacifique du «cimetière des innocents», composé de drapeaux plantés dans le sol pour commémorer la vie des enfants perdus à cause de l’avortement. la violence.

Alors que ces tensions atteignent leur paroxysme, les parents inquiets ne peuvent pas simplement jouer au taupe contre les attaques émanant des foules pro-avortement dans les écoles chrétiennes où ils envoient leurs enfants – et leur argent.

La SFLA a adopté une approche offensive cette année, en se lançant dans le Christian Schools Project, une recherche approfondie visant à exposer et à aborder la relation que de nombreux collèges et universités chrétiens entretiennent discrètement avec le géant de l’avortement Planned Parenthood. En plus d’avoir massacré 354 871 enfants américains l’année dernière, le vendeur d’avortements est lié à une grande partie de la pourriture émanant des écoles laïques et religieuses, de l’enseignement primaire à l’enseignement supérieur. Planned Parenthood est l’un des plus gros éléphants de la salle, et les écoles chrétiennes ne peuvent pas être autorisées à vendre leur « éducation chrétienne » avec un côté de la propagande sur l’avortement à des étudiants et des parents involontaires.

Les chercheurs de la SFLA ont évalué les 783 collèges et universités affiliés à des églises chrétiennes aux États-Unis, constatant que 103 d’entre eux, soit une école chrétienne sur huit, étaient engagés dans une relation avec Planned Parenthood. La nature de ces relations variait de l’offre de crédits académiques pour un stage à Planned Parenthood à la liste du géant de l’avortement comme une «ressource» pour les étudiants.

SFLA a soigneusement enregistré les infractions de chaque mauvaise école et a également noté les bonnes écoles qui ont promu des ressources locales de grossesse pro-vie. Sur la base du nombre d’infractions et de la promotion des ressources pro-vie, les chercheurs ont attribué une note à chaque école, de A+ à F.

D’une manière chrétienne, les chercheurs ont contacté à plusieurs reprises les écoles contrevenantes pour les sensibiliser à la relation avec Planned Parenthood et leur demander de rompre les liens avec le vendeur d’avortement. De nombreuses écoles ont fait exactement cela. Des dizaines ont coupé les ponts avec Planned Parenthood, et au moment de cette publication, le nombre d’écoles chrétiennes faisant la promotion de Planned Parenthood est tombé à 69, soit une école sur 11. S’engager à défendre les valeurs chrétiennes a donné lieu à un changement tangible et positif.

Beaucoup ont caractérisé ce siècle comme l’aube d’une ère « post-chrétienne ». Les valeurs judéo-chrétiennes qui ont façonné la civilisation occidentale ne sont plus chaleureusement adoptées dans les universités, la culture pop ou le gouvernement.

Mais ces valeurs comptent toujours pour des millions d’Américains, dont beaucoup élèvent leurs enfants dans la foi chrétienne et les envoient dans des écoles chrétiennes dans l’espoir qu’ils seront sel et lumière pour une nouvelle génération. Ces écoles et ces valeurs valent la peine de se battre, et les Américains devraient espérer que lorsqu’ils s’engagent dans ce combat, le christianisme peut gagner.