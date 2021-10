Une campagne de haine contre Meghan et Harry fait l’objet d’une enquête sur Twitter

En fait, Harry a publié un essai, avant toute cette campagne de haine, sur la façon dont les médias sociaux nous divisent. Écrit pour Fast Company, dans lequel il a commenté sa préoccupation pour un monde dans lequel les réseaux sociaux peuvent facilement devenir toxiques. Le prince a déclaré que ses craintes n’avaient fait que s’intensifier depuis qu’il était devenu le père d’Archie, 2 ans, et maintenant de Lilibet, 4 mois.

–

Harry s’est également dit préoccupé par le fait que les médias sociaux conduisent plus de gens à se radicaliser : « Les propres algorithmes et outils de recommandation des médias sociaux peuvent conduire les gens sur la voie du radicalisme et de l’extrémisme que sinon ils n’auraient pas pris. «

Il a également parlé de « fausses nouvelles » et a déclaré que des systèmes mieux réglementés doivent être mis en place pour garantir que les informations que nous consommons sont exactes. « Il y a des milliards de personnes en ce moment, au milieu d’une pandémie mondiale, qui dépendent de sources d’informations basées sur des algorithmes pour porter des jugements sur les faits par rapport à la fiction, la vérité contre les mensonges. »