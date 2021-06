Une campagne de vaccination «Grab a jab» est en cours à travers l’Angleterre alors que les cas continuent d’augmenter

H

Des centaines de sites de vaccination sans rendez-vous, y compris des stades et des centres commerciaux, seront ouverts en Angleterre ce week-end dans le but de faire piquer les gens alors que les cas de Covid-19 continuent d’augmenter.

Le directeur général du NHS England, Sir Simon Stevens, a déclaré que le pays était dans une « course jusqu’à la ligne d’arrivée » dans son programme de vaccination alors que les libertés estivales se profilent.

La campagne « grab a jab » intervient alors que le Royaume-Uni a enregistré 15 810 autres cas de Covid-19 confirmés en laboratoire à 9 heures du matin vendredi – en hausse de 50 % par rapport aux 10 476 nouveaux cas signalés une semaine plus tôt.

Tout adulte en Angleterre pourra se faire vacciner ce week-end sans rendez-vous dans des centaines de sites de vaccination Covid-19 sans rendez-vous, notamment des stades de football, des théâtres, des parkings de supermarchés et des centres commerciaux.

Le NHS publiera les sites localement afin que les gens puissent choisir le meilleur emplacement pour eux, ou ils peuvent taper leur code postal sur nhs.uk/grab-a-jab pour trouver leurs sites les plus proches.

Parmi les terrains de sport impliqués figurent l’arène de basket-ball des Eagles de Newcastle, le Vicarage Road de Watford, l’Emirates Stadium d’Arsenal et le terrain de cricket Edgbaston de Birmingham.

Des bus proposant des injections fonctionneront également à Dudley, Colchester, Ipswich et ailleurs, tandis que les vaccinateurs communautaires visiteront les personnes confinées à la maison.

Sir Simon a déclaré: “Avec plus de 63 millions de jabs déjà livrés par le NHS en Angleterre, nous sommes maintenant dans une course jusqu’à la ligne d’arrivée, et avec ce nouveau service en ligne, il est plus facile que jamais de trouver un endroit pratique pour obtenir votre vaccin.

“Avec chaque coup donné, nous nous rapprochons de nos libertés estivales.”

Quelque 75 963 777 jabs ont été administrés au Royaume-Uni jusqu’au 24 juin, dont 43 877 861 étaient des premières doses.

Le gouvernement s’est fixé comme objectif le 19 juillet d’offrir une première dose à tous les adultes – la date à laquelle la dernière étape de l’assouplissement du verrouillage devrait se dérouler.

Accusations de l’affaire Matt Hancock / PA Wire

Le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi et le maire de Londres Sadiq Khan ont rejoint vendredi un sommet sur les vaccins à Londres dans le but de stimuler l’adoption du vaccin dans la capitale, qui est à la traîne par rapport au reste de l’Angleterre.

Les données montrent qu’environ 83,1% des plus de 50 ans à Londres avaient reçu les deux doses de vaccin au 20 juin.

Mais toutes les autres régions du pays sont supérieures à 90 %, selon les chiffres publiés par le NHS England.

L’analyse de l’agence de presse PA montre que les 19 premières régions d’autorités locales d’Angleterre avec la plus faible proportion d’adultes entièrement vaccinés âgés de 50 ans et plus se trouvent toutes à Londres.

M. Khan a averti que la réouverture le mois prochain pourrait être menacée à moins que suffisamment de personnes ne soient vaccinées.

SANTÉ Coronavirus / PA Graphiques

Il a déclaré: «À moins qu’un nombre suffisant de Londoniens n’aient le jab, il est plus probable que nous ne puissions pas rouvrir complètement le 19 juillet.

“Je suis déterminé à avoir non seulement autant de Londoniens entièrement protégés, mais aussi à rouvrir le 19 juillet.”

Pendant ce temps, les appels se multiplient pour que l’ensemble du public soit autorisé à revenir aux événements en direct après qu’un programme pilote explorant l’impact des événements à grande échelle sur la transmission de Covid-19 n’a trouvé “aucune épidémie substantielle”.

Le programme de recherche sur les événements (ERP), commandé par le Premier ministre en février, a vu 58 000 participants se rendre dans des lieux intérieurs et extérieurs à travers le pays, et le rapport différé a révélé 28 cas positifs associés de Covid-19.

Les dirigeants de l’industrie ont déclaré que les résultats devraient ouvrir la voie à une “réouverture complète” de l’industrie du divertissement le mois prochain.