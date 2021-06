Une campagne parvient à fermer des milliers de fausses pharmacies en ligne

10/06/2021 à 9h27 CEST

Un nombre record de fausses pharmacies en ligne ont été fermées en mai dans le cadre d’une répression mondiale. Plus de 100 000 pharmacies en ligne proposant des drogues illicites ont été supprimées dans le cadre de l’opération Pangea d’Interpol. Au Royaume-Uni, plus de 13 millions de dollars de faux médicaments ont été saisis dans le cadre des efforts.

L’opération de cette semaine a été la plus importante depuis 2008, car le Les criminels ont profité de la demande de produits liés à Covid. Entre le 18 et le 25 mai, 277 arrestations ont été effectuées, impliquant 92 pays, et des produits pharmaceutiques d’une valeur de plus de 20 millions de dollars ont été saisis.

La plupart des dispositifs médicaux illégaux saisis étaient des kits de test Covid-19 faux ou non autorisé. Les autorités britanniques ont supprimé plus de 3 100 liens publicitaires pour la vente et la fourniture illégales de médicaments sans licence et 43 sites Web basés au Royaume-Uni ont été fermés.