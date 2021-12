Une candidate transgenre devient la femme la plus gagnante du jeu télévisé emblématique – RedState

Vendredi, la candidate de Jeopardy Amy Schneider a marqué gros.

La 18e victoire consécutive du magicien a établi des gains totaux de 706 800 $.

Cet exploit financier a amené Amy à des hauteurs supérieures à celles de l’ancienne joueuse Larissa Kelly.

Il était une fois, Larissa a réuni une fortune collective de 655 930 $.

Cela a fait d’elle la femme la plus gagnante à apparaître dans la série.

Mais comme rapporté par NBC News, Amy a maintenant pris le titre :

Péril! la championne Amy Schneider est entrée à nouveau dans l’histoire vendredi, devenant la candidate la mieux rémunérée au cours de la course de près de 57 ans du jeu télévisé.

Larissa a offert ses félicitations en ligne :

« Eh bien, c’était amusant de détenir un record de Jeopardy pendant quelques années… mais ça a été encore plus amusant de voir @Jeopardamy établir de nouvelles normes d’excellence, dans l’émission et en dehors. Félicitations à Amy pour être devenue la femme avec les gains globaux les plus élevés de l’histoire de la série ! »