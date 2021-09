Une caravane de migrants à nouveau démantelée dans le sud du Mexique

in

Les agents des frontières mexicaines et la police ont dispersé dimanche une caravane de centaines de migrants qui était partie du sud du Mexique – la quatrième caravane de ce type à avoir effectué une descente ces derniers jours.

Le groupe d’environ 800 personnes – principalement des Centraméricains, des Haïtiens, des Vénézuéliens et des Cubains – avait passé la nuit sur un terrain de basket près de Huixtla, à environ 40 kilomètres (25 miles) sur la route de la ville frontalière de Tapachula où ils attendaient. traitement par les agents d’immigration mexicains.

Mais peu de temps avant l’aube, des agents de l’immigration soutenus par la police avec des équipements anti-émeutes sont entrés dans la foule, poussant beaucoup dans des camions.

Des centaines de migrants se sont échappés en courant vers une rivière et se sont cachés dans la végétation.

“Ils ont commencé à me frapper partout”, a déclaré une femme au milieu des larmes, affirmant que la police avait également battu son mari et lui avait arraché l’une de ses filles des bras.

“Jusqu’à ce qu’ils me donnent ma fille, je ne pars pas”, a-t-elle déclaré à une équipe de tournage d’Associated Press. Mais des agents d’immigration ont encerclé la femme, son mari et un autre enfant et les ont détenus.

Le groupe était au moins le quatrième à être séparé au cours de la semaine dernière après être parti dans une caravane vers le nord.

Le gouvernement a insisté sur le fait que la force excessive contre un migrant haïtien filmé le week-end dernier était une aberration et deux agents d’immigration ont été suspendus.

Le Mexique a été confronté à des pressions migratoires du nord, du sud et à l’intérieur de ses propres frontières ces dernières semaines alors que des milliers de migrants ont traversé sa frontière sud, les États-Unis en ont renvoyé des milliers d’autres du nord et un tribunal américain a ordonné à l’administration Biden de renouveler une politique d’attente prolongée des demandeurs d’asile au Mexique.

Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré jeudi que la stratégie consistant à contenir les migrants dans le sud était intenable à elle seule et que davantage d’investissements étaient nécessaires dans la région pour empêcher les Centraméricains de quitter leurs foyers.

Des milliers de migrants majoritairement haïtiens bloqués à Tapachula ont de plus en plus protesté ces dernières semaines. Beaucoup y attendent depuis des mois, certains jusqu’à un an, que les demandes d’asile soient traitées.

L’agence mexicaine pour les réfugiés a été débordée. Jusqu’à présent cette année, plus de 77 000 personnes ont demandé un statut protégé au Mexique, dont 55 000 à Tapachula, où les abris sont pleins.

Incapables de travailler légalement et frustrés par le retard et les mauvaises conditions, des centaines de personnes sont parties vers le nord.