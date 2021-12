Une carence en vitamine D pourrait influencer le développement et la progression de la sclérose en plaques

18/12/2021 à 16h30 CET

La sclérose en plaque Il s’agit d’une maladie démyélinisante, inflammatoire et dégénérative du système nerveux central qui touche plus de 50 000 personnes en Espagne, selon les données de la Société espagnole de neurologie (SEN).

Chaque année, environ 2 000 nouveaux cas de cette maladie neurologique sont détectés en Espagne, qui commence généralement à se manifester chez les très jeunes, entre 20 et 40 ans.

Cela en fait la maladie la plus neurologique fréquent chez les jeunes adultes et dans le trouble neurologique invalidant non traumatique le plus courant dans cette tranche d’âge.

Touche plus les femmes, dans une proportion de 3 cas sur 4, et ces dernières années une augmentation a été observée non seulement du nombre de cas, mais aussi du pourcentage de patientes et de l’âge d’apparition des symptômes.

« De nombreux facteurs pouvant influencer l’apparition de cette maladie sont encore inconnus. Dans tous les cas, nous pensons que l’amélioration des techniques de diagnostic, ainsi que les changements de mode de vie survenus dans la population justifient, au moins en partie, cette augmentation du nombre de cas « , explique le Dr Miguel Ángel Llaneza, coordinateur du Groupe d’étude des maladies démyélinisantes de la Société espagnole de neurologie.

Le Dr Lorena García Vasco, de l’unité de neurologie de l’hôpital La Luz, est d’accord avec cette déclaration.

Cet expert fait remarquer que, bien que la cause de la maladie est encore inconnueOn sait que son développement est influencé par une combinaison de facteurs, à la fois génétiques (prédisposant à souffrir de la maladie), infectieux (certaines infections virales, comme le virus d’Epstein-Barr) ou encore environnementaux.

« Concernant ces derniers, on a vu que les femmes sont plus sensibles et on sait que l’alimentation, les habitudes néfastes comme le tabagisme, les rayons ultraviolets B ou la carence en vitamine D influencent le développement et la progression de la maladie », explique-t-il.

« À tel point que diverses études ont montré qu’à des latitudes plus éloignées de l’équateur, et avec moins d’exposition au soleil et de production de vitamine D, la prévalence et l’incidence de la sclérose en plaques augmentent », explique le médecin.

Vitamine D

Parmi ces facteurs environnementaux, la vitamine D a gagné en importance ces dernières années.

Selon le neurologue de l’hôpital la Luz de Madrid, bien que la vitamine D est bien connue pour ses fonctions de santé structure squelettique et la régulation du calcium et du phosphate, il a également des effets immunomodulateurs sur les cellules immunitaires innées et adaptatives.

Et sa carence semble augmenter le risque de développer un certain nombre de maladies auto-immunes, notamment la sclérose en plaques, le diabète de type 1 et la maladie de Crohn.

Principales sources de vitamine D

Chez l’homme, les trois principales sources de vitamine D sont la production de la peau médiée par rayons UVB, l’apport alimentaire de aliments riches en vitamine D et les suppléments pharmacologique.

« L’apport alimentaire est généralement insuffisant pour répondre aux besoins. Il existe peu d’aliments riches en vitamine D; du saumon, du thon, des huiles de foie de poisson ou des alternatives telles que des aliments enrichis en vitamine D, de sorte que la synthèse par exposition au soleil soit la source prédominante », reconnaît le Dr Lorena García.

Ce spécialiste explique que, parmi ses effets immunologiques, on a vu que l’exposition à vitamine D in vitro améliore la capacité du système immunitaire inné à éliminer les agents pathogènes, et au niveau de l’immunité adaptative, il favorise la production de substances anti-inflammatoires, réduisant les substances pro-inflammatoires, avec les dommages tissulaires qui en découlent.

« Bien que les mécanismes par lesquels s’exerce cet effet immunomodulateur ne soient pas bien compris, l’exposition tout au long de la vie, depuis le milieu intra-utérin jusqu’à la naissance et le début de l’âge adulte, semble influencer la susceptibilité à la maladie », qualifie-t-il.

De l’avis du Dr García Vasco, de faibles niveaux de vitamine D dans le sang ont été liés à un risque accru de sclérose en plaques et diverses études suggèrent que le remplacement et la supplémentation en vitamine D pourraient minimiser le risque de souffrir de la maladie.

« De plus, dans certaines observations chez des patients atteints de sclérose en plaques, il a été constaté qu’un taux plus élevé de vitamine D dans le sang était associé à moins de nouvelles lésions à l’IRM, à moins de perte de volume cérébral, à moins de rechutes et à moins de progression du handicap » .

Même ainsi, son utilisation comme traitement d’appoint potentiel pour prévenir ou améliorer l’activité de la maladie n’a pas encore été prouvée de manière concluante.

L’expert assure que, bien qu’il s’agisse toujours d’une maladie grave, un diagnostic précoce et la plus grande précocité, efficacité et confort des traitements, ont déterminé amélioration de l’évolution de la maladie et de la qualité de vie des patients.