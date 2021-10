Une carte Apple a offert un remboursement de six pour cent par erreur [Update]

Mise à jour : 22 octobre : Selon 9to5 Mac, l’offre de six pour cent précédemment signalée est apparue par erreur. Les clients ne voyaient plus l’offre et Apple n’avait pas commenté publiquement au moment de la rédaction de cet article. Histoire originale ci-dessous.

Il semble que les clients de la carte Apple bénéficient d’un remboursement de 6% sur leurs achats auprès d’Apple, contre trois habituellement. Aucune promotion n’a été annoncée officiellement. Cependant, MacRumors a repéré une variété d’utilisateurs remarquant le changement.

Carte Apple offrant une remise en argent de six pour cent sur les achats

Le moment choisi est intéressant. Cela s’est produit lors de l’ouverture des précommandes des nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, peut-être pour encourager les utilisateurs à acheter un nouvel appareil.