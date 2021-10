Une carte SD, un sandwich au beurre de cacahuète, un sous-marin nucléaire et 500 moneros | La vie

L’espionnage n’arrive pas que dans les films. Bien que certains cas réels ressemblent à des scripts hollywoodiens.

Les crypto-monnaies leur plus grand atout est l’anonymat, il n’est donc pas surprenant qu’ils soient massivement utilisé par les criminels et les espions.

Le ministère de la Justice des États-Unis a traduit en justice et rendu public un curieux cas de espionnage militaire, digne d’un film de James Bond.

Un ingénieur de l’US Navy a été arrêté après essayer de vendre les plans d’un sous-marin nucléaire pour environ 500 moneros Virginie classe qu’elle portait sur une carte micro SD cachée dans un sandwich au beurre de cacahuète.

Selon le communiqué du ministère de la Justice, l’ingénieur nucléaire de la marine Jonathan Toebbe a contacté une supposée puissance étrangère, pour lui vendre les plans et informations techniques d’un sous-marin nucléaire.

Ce que je ne savais pas c’est que J’étais en train de contacter un agent du FBI.

Cet ingénieur a communiqué avec l’acheteur présumé par le biais d’e-mails envoyés par ProtonMail.

Dans cet échange de messages, il a admis que « les informations ont été collectées lentement et soigneusement sur plusieurs années dans le cours normal de mon travail pour éviter d’attirer l’attention et de passer en contrebande les contrôles de sécurité quelques pages à la fois ».

Jonathan Toebbe était convaincu qu’il négociait avec une puissance étrangère : « Veuillez montrer ce message à votre agence de renseignement militaire. Je pense que cette information sera d’un grand intérêt pour votre nation.

Cet ingénieur, avec la participation de sa propre épouse, demandé 500 moneros pour les plans, une crypto-monnaie encore plus privée et anonyme que Bitcoin, puisque les adresses des transactions et les montants ne sont pas publics, ils sont cryptés.

Un monero se négocie à 236 euros, donc nous parlons de quelque chose de plus que 110 000 $.

L’agent du FBI a effectué un paiement de 10 000 $ en moneros et a reçu une carte micro SD cryptée à l’intérieur d’un sandwich au beurre de cacahuète.

Après un autre paiement de 70 000 $, il a reçu une deuxième carte micro SD à l’intérieur d’un paquet de gomme.

Les agents du FBI ont vérifié qu’il s’agissait bien de documents classifiés liés aux plans d’un sous-marin nucléaire, et ils ont procédé à l’arrestation de Jonathan Toebbe.

Un plan forgé au fil des années par cet ingénieur de la Marine qui sera accusé de haute trahison et de vente de documents classifiés, qui sans aucun doute il vous faudra passer quelques années, voire des décennies en prison.