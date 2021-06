Une cassure du marché Bitcoin pourrait bientôt se produire, selon un analyste de marché

Comparer

Bitcoin a essayé de sortir du prix psychologique de 40 000 $ après que la principale crypto-monnaie a chuté à un creux de 30 000 $ le 19 mai, contre un sommet historique de 64,8 000 $ enregistré à la mi-avril.

L’analyste de marché Michael van de Poppe pense qu’une cassure pourrait se produire dans la semaine alors que le volume s’amenuise. Il expliqua:

“Bitcoin est prêt pour le point culminant. Des aigus plus bas, des bas plus élevés, le volume diminuant. Tous les niveaux sont testés, maintenant même 34 800 $ sont testés. La panne de cette construction devrait intervenir dans les 7 prochains jours environ. »

BTC a subi une forte correction le 19 mai lorsque le prix est tombé à environ 30 000 $, entraînant la plus forte baisse de prix en une seule journée, en hausse de 30%. De plus, cette baisse de prix est devenue la première fois que BTC tombait en dessous de la moyenne mobile (MA) de 200 jours.

La MA de 200 jours est un indicateur technique clé utilisé pour déterminer la tendance générale du marché. Il s’agit d’une ligne qui indique le cours de clôture moyen des 200 derniers jours ou environ 40 semaines de bourse.

Les mineurs de Bitcoin ont vendu plus de 5 000 BTC la semaine dernière

Selon l’analyste en chaîne William Clemente III, les mineurs de Bitcoin ont liquidé leurs avoirs en vendant plus de 5 000 BTC la semaine dernière.

D’autre part, le nombre d’adresses Bitcoin actives a atteint un creux de 7 mois à 49 648 964, comme l’a reconnu le fournisseur de métriques en chaîne Glassnode.

Cependant, il y a eu une adoption notable du BTC en Asie du Sud-Est, selon Joseph Young. Le cryptanalyste a expliqué :

« Il y a une adoption massive du Bitcoin et de la crypto en général en Asie du Sud-Est. En particulier, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam affichent une augmentation rapide de l’activité des utilisateurs. Mis à part les discussions sur les prix, cette croissance fondamentale est très inspirante et optimiste. »