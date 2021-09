“Une catastrophe bien plus meurtrière que le Covid se rapproche”

in

Il est rare qu’un consensus scientifique aussi important soit atteint que celui atteint aujourd’hui par un très grand groupe international de chercheurs en médecine.

Hier, un total de 233 revues médicales (dont les plus importantes comme le New England Journal of Medicine ou The Lancet) ont publié un éditorial conjoint où elles avertissent que le changement climatique provoquera bientôt une catastrophe sanitaire bien pire que Covid-19.

Ces chercheurs de premier plan considèrent que le changement global rapide que les activités humaines provoquent sur la planète est de loin la principale menace pour la santé humaine dans les années à venir.

Les maladies infectieuses vont monter en flèche

Pour donner deux exemples :

L’augmentation de la température augmentera considérablement les maladies cardiovasculaires et la pollution entraînera une augmentation significative des maladies respiratoires (de l’asthme au cancer).

Ce qui inquiète le plus, c’est l’augmentation des maladies infectieuses (et le Covid-19 nous a appris les conséquences de l’une d’entre elles).

Des maladies telles que le paludisme, le choléra ou la dengue se propageront dans de nombreuses zones tempérées de la planète (comme l’Espagne). Ils pourraient causer plus de 500 millions de nouveaux patients, dont beaucoup mourront.

La situation est très grave. Les maladies liées au changement global anthropique seront la principale cause de décès pour ceux d’entre nous qui lisent cet article en ce moment.

Alarme mondiale

À cet égard, le Dr David Barbe, président de l’Association médicale mondiale a écrit que

– «En tant que professionnels de la santé, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et voir l’impact destructeur du changement climatique sur notre santé, nos sociétés et notre planète. Nous subissons une chaleur extrême, des inondations, des sécheresses, des incendies de forêt, tous aggravés par notre investissement continu dans les combustibles fossiles qui réchauffent la planète à un rythme alarmant.

De même, le Dr Eric J. Rubin, rédacteur en chef du New England Journal of Medicine, la revue médicale la plus influente au monde, a déclaré que

– « L’environnement et la santé sont inextricablement liés. En tant que professionnels de la santé et de la santé publique, nous avons l’obligation non seulement d’anticiper les nouveaux besoins de santé, mais aussi d’être des acteurs actifs pour limiter les causes de la crise climatique.

Ce n’est pas la première fois que la communauté médicale met en garde contre les graves conséquences sanitaires du changement climatique.

Au cours des deux dernières décennies, les revues spécialisées dans la santé ont publié des milliers d’études rigoureuses sur les effets catastrophiques du changement climatique sur la santé.

Deuxième avis en un an

Il y a un peu plus d’un an, environ 40 millions de professionnels de la santé ont signé un manifeste exigeant que les gouvernements des pays riches privilégient avant tout les investissements pour remédier au changement climatique et à la perte de biodiversité.

Mais maintenant, les éditeurs des principales revues médicales limitent beaucoup plus, exigeant que les gouvernements fassent tout leur possible pour maintenir la hausse globale de la température de la planète à moins de 1,5 ° C.

Une augmentation plus importante nous confronterait à l’effondrement du monde que nous connaissons.

De plus, ils exhortent à protéger l’environnement au maximum. Si nous ne le faisons pas, ils considèrent que nous connaîtrons bientôt la plus grande catastrophe pour la santé mondiale.

Sans aucun doute, l’avenir de nos enfants (et petits-enfants) devrait nous préoccuper.

L’Association internationale de pédiatrie a publié un manifeste alarmant :

– « La crise climatique est une crise de santé infantile. Les pédiatres sont en première ligne : soutenir les familles déplacées en raison du changement climatique, fournir de meilleurs services de santé et un accès au traitement des maladies à transmission vectorielle et des coups de chaleur, offrir un meilleur accès aux vaccins et promouvoir de meilleures structures de logement.

Nous ne faisons pas assez

Mais jusqu’à présent, les objectifs de réduction des émissions et de préservation de l’environnement ne suffisent pas.

Si nous voulons avoir un avenir en tant qu’espèce, nous devons transformer les sociétés et les économies, en repensant radicalement les systèmes de transport, la production et la distribution de nourriture, les villes, etc.

Malheureusement, les risques posés par le changement climatique laissent quelque chose de très petit ce que nous savions dans les pires moments de Covid-19. A terme, il n’y a pas – et il n’y aura pas – de vaccin contre le réchauffement climatique et la perte de biodiversité.

Il convient de noter les déclarations du Dr Fiona Godlee, rédactrice en chef du British Medical Journal :

– “Aujourd’hui, les professionnels de la santé se sont réunis pour avertir que dépasser l’augmentation de 1,5 degré Celsius et permettre une destruction continue de l’environnement provoquera la prochaine crise sanitaire, qui sera beaucoup plus meurtrière que Covid-19.”

« 2021 doit être l’année où le monde change de cap. »

“Notre santé en dépend.”