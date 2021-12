Une catégorie Rayo Vallecano

18/12/2021 à 18h45 CET

Le Rayo Vallecano d’Andoni Iraola est l’une des équipes à la mode de LaLiga Santander. Avec 30 points en 18 journées, les Madrilènes se sont installés aux positions européennes et Ils dormiront en équipe de Ligue des Champions après avoir battu le Deportivo Alavés (2-0).

RAY 2-0 ALA (FT) – @RayoVallecano est le premier récemment promu à avoir 8 victoires et 1 nul lors de ses 9 premiers matchs à domicile en Liga depuis qu’il l’a fait … Rayo Vallecano lui-même, lors de la saison de ses débuts dans le Première division (1977-78). – MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 18 décembre 2021

Ceux de la capitale, qui ont battu des équipes comme le FC Barcelone ou l’Athletic Club, ils ont signé huit victoires et un nul en neuf matchs à domicile cette saison 2021/22, un record jamais vu sur un nouveau promu depuis 1977/78.

Les hommes d’Andoni Iraola ont battu un record détenu par le Rayo Vallecano lui-même. Les autres équipes à le faire étaient : Oviedo en 1933-34, Racing en 1950-51 et Real Valladolid en 1962-63. Tous ont terminé entre la première moitié du tableau et dans le cas du club de Valladolid, ils l’ont fait en quatrième position.

Jusqu’où ira le Rayo Vallecano ?

Le grand moment de forme du Rayo Vallecano est l’une des meilleures nouvelles de la Liga dans son édition 2021/22 : Il s’est imposé au sommet du classement et est l’un des rivaux les plus coriaces à domicile, où il ne sait toujours pas ce que c’est que de perdre.

Pour le moment, l’équipe d’Andoni Iraola est classée quatrième avec 30 points sur 54 possibles, neuf victoires, trois nuls et six défaites. De plus, ils ont enregistré 26 buts pour et 18 contre.