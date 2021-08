Une centrale de programmation originale

Adamya Sharma / Autorité Android

Avec la deuxième saison de Ted Lasso battant les records d’Apple TV Plus et obtenant le statut d’incontournable TV, il vaut la peine de se demander : Apple TV Plus a-t-il enfin atteint les grandes ligues du streaming ?

HBO Max et Disney Plus ont probablement été les plus gros lancements de streaming depuis l’époque où Netflix et Amazon Prime dominaient le jeu, pratiquement seuls au sommet.

Bien qu’il s’agisse d’une grande entreprise de technologie, Apple a eu du mal à faire le même genre de sensations sans une bibliothèque massive de titres dans laquelle puiser. Mais que disent-ils de la quantité et de la qualité ?

Avec une collection relativement petite de films et de séries, Apple TV Plus a quelque chose que la plupart des streamers n’ont pas : une moyenne au bâton incroyablement élevée pour une programmation de qualité. Apple a constamment mis en place une programmation de premier plan qui rivalise avec la production de prestige de ses concurrents beaucoup plus gros.

Alors, comment Apple TV Plus est-elle passée de son cheval noir, entrée tardive dans le jeu de streaming, à probablement le service d’abonnement le plus fiable du marché ? Lisez la suite pour une ventilation de la montée lente et silencieuse d’Apple.

Un pas difficile dans le jeu en streaming

Apple ne semblait pas trop sûr de la façon d’aller de l’avant lorsqu’il a commencé à proposer l’idée d’un streamer dédié.

Des plans pour une programmation originale sont apparus dès 2015, alors qu’Apple produisait déjà des séries et des films centrés sur la musique chez Apple Music.

En 2017, Bloomberg a rapporté que le plan de streaming d’Apple incluait de se détourner de la “nudité, du langage brut et de la violence qui sont devenus des incontournables de nombreuses émissions de télévision sur le câble ou les services de streaming”.

Bien qu’il ait d’abord fait sourciller, Apple n’a pas reculé devant les thèmes matures.

Cela a soulevé quelques sourcils comme un mouvement étrangement conservateur. À l’époque, Game of Thrones et Westworld faisaient de grosses affaires chez HBO, et des streamers comme Hulu et Netflix proposaient un tarif nettement adulte avec des titres à succès comme The Handmaid’s Tale et Orange Is The New Black, respectivement.

Heureusement pour tout le monde, quelque chose a dû changer. Au moment du lancement d’Apple TV Plus en novembre 2019, sa liste initiale, qui incluait une programmation familiale, n’a pas hésité à proposer un contenu centré sur les adultes. Le très attendu The Morning Show, qui a reçu une cote « Mature Audiences », traitait des problèmes de harcèlement sexuel et d’agression sur le lieu de travail. Encore plus graphique dans ses représentations de la violence était l’original de science-fiction Voir sur les factions en guerre dans un avenir où presque toute l’humanité est aveugle.

Alors que de nouvelles émissions Apple telles que Servant de M. Night Shyamalan, Mythic Quest et The Mosquito Coast ont été lancées, il serait difficile d’appeler Apple contre les thèmes matures.

Un modèle économique solide

Comme l’a soutenu Adamya Sharma, d’Android Authority, Apple a développé une stratégie de déploiement simple mais intelligente pour ses originaux.

Vous obtenez tout le contenu original, sans remplissage, à un prix raisonnable (4,99 $/mois). Et les épisodes sont diffusés par trois, répartissant vos émissions préférées en quantités digestes et gardant l’élan de semaine en semaine.

Bien que de plus en plus de séries aient chuté, Apple est passé à l’ouverture de certaines saisons avec deux épisodes. Puis une par semaine pour le reste de la saison, les deuxièmes saisons passant à une par semaine dès le premier jour.

La qualité plutôt que la quantité est le nom du jeu.

La résistance aux déploiements télévisés hebdomadaires est compréhensible. Le modèle de frénésie en pleine saison mis au point par Netflix donne au spectateur tout le contrôle. Mais cela a un coût. La télévision est la meilleure façon de regarder des événements et de nourrir la fontaine à eau, littérale ou virtuelle en ces temps. Tout le monde ne regarde pas au même rythme, étant donné une dizaine d’épisodes d’un seul coup. « À quelle distance êtes-vous ? » n’est pas aussi bon pour amorcer la conversation que « avez-vous vu le dernier épisode ? »

Disney Plus, Apple TV Plus et HBO Max ont créé un visionnage de rendez-vous avec des séries comme WandaVision, Ted Lasso et The Flight Attendant, respectivement. Ils étaient tous des amorces de conversation, et la conversation a duré. En nous donnant une longueur d’avance avec quelques épisodes au début, suivis d’une programmation hebdomadaire, nous obtenons le meilleur des deux mondes d’Apple.

Une ardoise initiale petite mais solide

Plus que le format ou le prix, c’est la qualité de la sortie de l’Apple TV Plus qui la distingue. Apple ne remplit pas sa bibliothèque avec tout ce dont il a les droits, car tout ce qu’il a est un contenu original. Cela signifie que le streamer a été lancé avec seulement une poignée de titres.

Parmi celles-ci, il y avait des émissions de grade A, et les téléspectateurs se sont présentés. Chaque émission créée le 1er novembre 2019 avec le streamer a été renouvelée.

Apple n’a pas le luxe de s’appuyer sur un arrière-catalogue pour combler les lacunes de sa programmation originale.

Parmi celles-ci se trouve la série phare The Morning Show, qui a très bien géré le mouvement #MeToo. Il a offert l’histoire d’une émission matinale se remettant de la perte de son populaire co-animateur, révélé être un agresseur. The Morning Show avait une distribution stellaire et traitait des sujets difficiles avec un niveau de nuance et d’intelligence qui m’a franchement surpris.

See and For All Mankind n’avait pas tout à fait le même buzz, mais les deux portaient haut la main leur poids. See a une prémisse légèrement absurde, mais la série mettant en vedette Jason Momoa a du cœur et du style. Sa deuxième saison est celle que j’ai hâte de regarder. Pendant ce temps, For All Mankind, avec son histoire alternative selon laquelle la NASA doit rattraper son retard lorsque les Soviétiques sont les premiers à atterrir sur la lune, fait facilement partie des meilleures séries de la dernière décennie.

Les émissions Apple TV Plus sont parmi les meilleures

Aussi bonne que soit cette première liste d’émissions Apple TV Plus, de nombreuses autres émissions télévisées ont suivi.

Servant de M. Night Shyamalan doit être l’un des grands chefs-d’œuvre télévisés méconnus de l’époque. La série suit un couple qui engage une nounou pour s’occuper de leur bébé, une réplique réaliste de l’enfant qu’ils ont perdu, seulement pour que l’enfant prenne miraculeusement vie. Ce qui suit, ce sont deux saisons (jusqu’à présent) de rebondissements complètement imprévisibles, le tout imprégné d’une ambiance gothique brillante. Shyamalan est rejoint derrière la caméra par de grands noms de l’horreur comme Nimród Antal et Julia Ducournau.

Parmi les autres émissions Apple TV Plus impressionnantes, citons Dickinson, un récit irrésistiblement mis à jour de l’adolescence d’Emily Dickinson, ainsi que des comédies folles intelligentes comme la lettre d’amour du jeu vidéo Mythic Quest et la comédie musicale Schmigadoon.

Et bien sûr, Ted Lasso a gagné sa réputation de comédie rafraîchissante optimiste et absolument hilarante, avec la première de la saison 2 attirant le plus grand public de tous les films ou émissions de télévision originaux Apple Plus. Le spectacle du poisson hors de l’eau suit un entraîneur de football américain chargé de diriger un club de football britannique – euh, football – malgré aucune connaissance du jeu ou de l’expertise, à l’exception d’un enthousiasme contagieux et d’un sens de l’esprit sportif.

Films Apple TV Plus : une maison pour les hits indépendants ?

Comme pour la plupart des services, il n’y a tout simplement pas encore beaucoup de films. Les bibliothèques massives de Netflix, HBO Max, Disney Plus et d’autres concurrents d’Apple parlent d’elles-mêmes. C’est ce qu’un ancien catalogue vieux de plusieurs décennies (voire plusieurs siècles) peut vous apporter.

Là où Apple a l’avantage de posséder sa production à part entière, c’est en partant de zéro.

Apple n’est pas limité par les accords de contenu et les conflits de droits.

Ce qu’il compense en quantité, cependant, c’est le prestige. Certains titres ont été franchement oubliables, mais les films Apple TV Plus incluent des projets assez médiatisés. Plutôt que de rivaliser avec l’univers cinématographique Marvel de Disney Plus ou les archives Warner Bros. de HBO Max, Apple investit dans des films plus petits avec un cache culturel sérieux.

En plus de films comme l’impressionnant film de guerre maritime Greyhound – avec Tom Hanks – vous trouverez des originaux comme On the Rocks de la chérie indépendante Sofia Coppola. Ou le dernier chapitre de l’animation « Irish Folklore Trilogy » de Tomm Moore, les Wolfwalkers visuellement époustouflants et émouvants.

Les films à venir sur Apple TV Plus incluent CODA, le célèbre Sundance, de nouvelles œuvres de Martin Scorsese et Antoine Fuqua, et une adaptation de Macbeth par Joel Coen des frères Coen.

Films documentaires marquants

Les films Apple TV Plus comportent également une section documentaire petite mais puissante.

Lancé avec le primé The Elephant Queen, Apple s’est distingué avec des documentaires sur la nature puissants. Avec ceux-ci sont venus des tarifs de festival populaires comme Boys State et Dads.

Avec une histoire de sortie de nouvelle musique via iTunes et Apple Music, Apple TV Plus était prêt à dominer avec les documents musicaux.

On n’a pas vraiment l’impression que Apple TV Plus a encore percé. Les spectacles individuels ont marqué les esprits. Parfois une énorme marque. La première saison de The Morning Show a remporté huit nominations aux Emmy Awards, l’acteur Billy Crudup remportant un prix d’acteur de soutien. Ted Lasso est arrivé en tête avec 20 nominations et est devenu le hit d’Apple.

Apple TV Plus est encore un joli streamer de niche, presque boutique à ce stade, mais c’est ce qui lui donne l’impression d’être un concurrent si fort. D’autres sociétés continuent de mettre en ligne d’énormes bibliothèques, organisées par des algorithmes sans vie.

L’interface Apple TV Plus n’est pas tout à fait à la hauteur des normes que vous attendez d’un empire technologique mondial. Et mettre le contenu d’abonnement à côté des titres VOD à la carte crée une expérience de visionnement un peu chaotique. Mais côté contenu, Apple domine, bien que très lentement.

Peut-être qu’avec quelques années de plus pour développer une plus grande bibliothèque, elle obtiendra enfin la reconnaissance qu’elle a déjà gagnée.