Une centrale hydroélectrique historique aux États-Unis gagne 3 fois plus d’argent en exploitant du bitcoin

L’une des plus anciennes installations d’énergie renouvelable au monde, l’usine de Mechanicville a maintenant commencé à extraire du Bitcoin.

L’exploitation minière de Bitcoin a permis à la centrale hydroélectrique des États-Unis de gagner trois fois plus d’argent qu’elle ne gagnait en vendant de l’énergie.

« Nous pensons qu’il s’agit de la plus ancienne installation d’énergie renouvelable au monde encore en activité », a déclaré Jim Besha Sr., PDG d’Albany Engineering Corp., propriétaire de la centrale hydroélectrique de Mechanicville.

“Nous pouvons en fait gagner plus d’argent avec le bitcoin qu’en vendant l’électricité à National Grid.”

Construite en 1897 et inscrite au Registre national des lieux historiques, l’usine fonctionne à nouveau à pleine capacité après avoir été abandonnée par le National Grid, dont une partie est utilisée pour extraire la crypto-monnaie.

Albany Engineering s’est impliqué dans la centrale en 1986 lorsque National Grid lui a demandé de rénover et d’exploiter la centrale, qui alimente deux transformateurs de 2 mégawatts. Il a signé un accord avec National Grid pour lui vendre l’électricité pendant 40 ans en dessous du prix du marché.

Albany Engineering reçoit 3 cents par kilowattheure lorsqu’elle vend de l’énergie à National Grid.

Fondée sur une structure antique, la gestion d’une usine utilisant des machines originales des années 1800, qui a maintenant été modifiée par Bitcoin, n’a pas généré beaucoup de profit.

“C’est le meilleur (type d’extraction de bitcoins) parce que nous utilisons des énergies renouvelables”, a déclaré Besha. « Nous le faisons juste sur le côté, en l’expérimentant. Nous achetons des serveurs d’occasion.

La centrale hydroélectrique de Mechanicville a également été proposée pour le statut de point de repère dans trois types différents d’ingénierie – civil, électrique et mécanique.

La société, cependant, ne détient pas le Bitcoin extrait mais convertit les millièmes de bitcoin qu’elle gagne chaque semaine en espèces.

