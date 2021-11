Une centrale nucléaire de Tarragone signale un incident avec deux chargeurs électriques

11/03/2021 à 20:23 CET

La centrale nucléaire de Vandellòs II, située à Tarragone, a notifié une incidence avec deux chargeurs électriques au Conseil de sûreté nucléaire (CSN), qui contrevient aux spécifications techniques d’exploitation (ETF), telles que signalées par l’organisme de réglementation. L’organisme l’a classé au niveau 0 dans l’échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques (INES).

Le propriétaire de la centrale nucléaire de Vandellòs II a notifié à la CSN l’identification d’un violation par inadvertance des Conditions Limites d’Exploitation (CLO). Deux chargeurs associés au centre de distribution de courant continu KCDV-125-4 ont été inopérants en même temps pendant une durée supérieure à celle autorisée par les ETF. Ce centre dispose d’une batterie et de deux chargeurs (K1CV-125-4 et K2CV-125-4) et les CLO établissent que la batterie et au moins un des chargeurs doivent être fonctionnels.

Cet incident Il a été détecté le 15 juin lors de tests effectués à l’arrêt prévu de la centrale nucléaire pour son vingt-quatrième ravitaillement. Plus précisément, le chargeur K1CV-125-4 s’est arrêté automatiquement et était inutilisable en raison de l’ouverture de l’interrupteur en raison du signal de tension de sortie maximal, de sorte que le chargeur de réserve (K2CV-125-4) a été connecté.

Un décalage dans la tension de charge rapide, le déclencheur

Dans l’analyse ultérieure de cette incidence Il a été conclu que la perte d’alimentation du chargeur K1CV-125-4 il peut s’être produit à partir du moment où votre dernier entretien préventif a été effectué. La cause est que la tension de charge rapide a été laissée réglée à un niveau supérieur à celui spécifié dans la procédure de maintenance électrique. Dans ce contexte, pour vérifier si les deux chargeurs étaient inopérants en même temps, l’historique de fonctionnement du deuxième chargeur (K2CV-125-4) a été revu..

Les résultats indiquent qu’entre 19 h 27 le 18 novembre 2020 et 00 h 05 le 20 novembre 2020 le chargeur n’était pas opérationnel pour la maintenance préventive. Dès lors, on pouvait considérer que, durant cette période, les deux chargeurs étaient hors service pendant une durée supérieure à la limite établie dans les ETF.

La CSN, telle qu’établie dans ses procédures, a informé par le biais de son site Internet de la réception de la notification de cet événement. L’événement n’a eu aucun impact sur les travailleurs, le public ou l’environnement.