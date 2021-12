Une chaîne de supermarchés a triomphé comme aucune autre en 2021 et menace déjà les plus grands | Vie

Les supermarchés Aldi ont connu une splendide année 2021 avec une forte croissance de la clientèle.

Il y a quelques années, les supermarchés Aldi n’étaient pas très connus dans notre pays. Cette chaîne a été prise comme un supermarché d’origine allemande dans le style de Lidl mais sans sa pénétration. Pourtant, en 2021 tout a changé et les chiffres le montrent.

La pandémie de coronavirus a changé nos habitudes et les citoyens sont retournés dans les supermarchés, surtout ceux qui sont dans leur quartier, ceux qui peuvent marcher. Dans ce contexte, Aldi a pris un engagement important dans son expansion avec de nouveaux établissements.

Cela a causé « 33,3% des ménages espagnols sont sur le point d’acheter, selon les données de Kantar Worldpanel « , telles que publiées sur le site Web d’Aldi. Dans l’étude réalisée, on estime que 6 millions de foyers espagnols les utilisent.

Les chiffres montrent qu’il y a eu une forte croissance par rapport à l’année dernière, en particulier il est calculé que un « 9,5 % par rapport à 2020 », quelque chose d’inhabituel dans notre pays malgré la grande concurrence qui existe dans le secteur.

La grande question pour ceux qui ne visitent pas les supermarchés Aldi est de savoir ce qu’ils proposent pour convaincre tant de gens. Tout d’abord sont de bons prix grâce à une marque blanche de confiance qui triomphe. De plus, il y a tout, des produits laitiers aux écouteurs sans fil. C’est un métier d’aller pour n’importe quoi.

Un facteur clé dans ces chiffres est qu’il y a de plus en plus de supermarchés Aldi, en ce moment « la chaîne a plus de 350 magasins dans le pays et un effectif d’environ 6 000 travailleurs. « Alors ils ne les recherchent presque plus, ils trouvent ces lieux. Et on s’attend à ce qu’en 2022 ils continuent à en ouvrir davantage.