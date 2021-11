Une chaise de bureau confortable à tout faire

Nous passons de plus en plus de temps sur nos chaises de bureau. Même après la pandémie, on s’attend à ce que de plus en plus d’entreprises adoptent au moins un modèle de travail hybride, ce qui signifie que la chaise de bureau que vous avez à la maison devient de plus en plus importante. Alors, quelle chaise obtenez-vous? Optez-vous pour une chaise gamer, dotée d’un éclairage RVB ? Qu’en est-il d’une chaise en maille Amazon Basics ? X-Chair pense qu’il a la chaise pour vous – le X-Chair X3 offre une tonne de réglage et un siège confortable.

Le botteur ? La chaise a un accessoire optionnel qui agit comme un masseur et un coussin chauffant, ce qui signifie qu’elle pourrait être la chaise à avoir si vous craignez des maux de dos.

Mais le X-Chair X3 est-il à la hauteur de tout ce battage médiatique ? À 950 $, le X3 n’est pas vraiment bon marché – et ce prix le met en concurrence directe avec des chaises bien plus connues. Cela fait un moment que je teste le X-Chair X3 pour voir s’il en vaut vraiment la peine.

Chaise X-Chair X3 MGMT Prix: 949,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Assemblage X-Chair X3

L’assemblage de la X-Chair X3 est relativement facile. La chaise est livrée en quelques pièces différentes, et c’est une bonne idée d’avoir quelqu’un pour vous aider – mais j’ai pu l’assembler seule sans trop de problèmes. L’assemblage consiste à fixer les roues à la base, à visser les bras au siège et à fixer le dossier au siège.

X-Chair X3 Base Image source : Christian de Looper pour .

C’est assez intuitif et la chaise est livrée avec tout ce dont vous avez besoin, y compris les outils pour fixer les vis. C’est-à-dire que vous n’aurez pas besoin d’un tournevis à portée de main pour tout assembler.

La boîte dans laquelle tout arrive est relativement lourde. Je ne recommande pas d’essayer de le porter par vous-même, surtout si vous devez le monter à l’étage. La meilleure façon de monter la chaise à l’étage est de sortir chaque composant de la boîte et de la soulever avant de tout assembler.

Si vous finissez par acheter le pad Elemax, il est relativement facile à installer. Il se place en quelque sorte derrière le support lombaire et vous devrez peut-être le forcer un peu.

X-Chair X3 design

La X-Chair X3 est clairement bien conçue et fabriquée à partir de matériaux de qualité supérieure. Mais à première vue, ce n’est pas la chaise la plus intéressante. Pour beaucoup, c’est une bonne chose. Tout le monde n’a pas besoin ou ne veut pas d’une chaise vert fluo. Mais si vous aimez l’esthétique gamer, cette chaise n’est peut-être pas faite pour vous.

Cela ne veut pas dire que la chaise est complètement dépourvue de personnalisation. La chaise est disponible en noir, gris, bleu et glacier, et bien qu’aucune de ces options ne soit super colorée, elles semblent toutes assez belles. Nous examinons le modèle noir, qui est ma préférence. Je suis un peu ennuyeux comme ça.

X-Chair X3 Design Source de l’image : Christian de Looper pour .

Cette chaise particulière est principalement en plastique et en tissu maillé, qui recouvre le siège et sert de dossier à la chaise. D’autres modèles de X-Chair sont disponibles dans d’autres matières, comme le cuir, mais je préfère généralement le tissu mesh. Le tissu lui-même, selon X-Chair, est Advanced Tensile Recovery (ATR), ce qui signifie essentiellement qu’il s’agit d’un maillage polymère tricoté. L’entreprise affirme qu’elle résiste aux éclaboussures et aux taches, ce qui devrait aider à garder la chaise propre au fil des années.

En règle générale, le X-Chair X3 se sentait bien construit et solide. Les bras étaient assez confortables, mais peut-être qu’un revêtement en maille aurait été bien. Ils ont un peu de rembourrage pour les rendre un peu plus confortables, ce qui est bien.

Il y a une tonne d’options parmi lesquelles choisir lorsque vous achetez le X3. Le modèle de base coûte 950 $. Pour 100 $ de plus, vous pouvez ajouter un appui-tête à la chaise. Ou, pour 75 $ de plus, vous pouvez modifier la largeur à 22 pouces, au lieu de 20,5 pouces. Pour 120 $, vous pouvez remplacer la mousse par de la mousse à mémoire de forme. Et, pour entre 66 $ et 79 $, vous pouvez sélectionner le type de roue que vous souhaitez. Il y a beaucoup d’options pour la plupart, ce qui est agréable à voir.

Réglage X-Chair X3

Le X-Chair X3 offre une tonne d’options de réglage, et c’est une bonne chose. X-Chair aurait pu faire un meilleur travail pour expliquer comment ajuster la chaise. Par exemple, il m’a fallu quelques semaines pour découvrir que la couverture arrière est l’endroit où vous définissez la hauteur. Le manuel est assez faible à cet égard, alors attendez-vous à devoir découvrir la chaise par vous-même.

X-Chair X3 Ajustements Source de l’image : Christian de Looper pour .

Il existe un certain nombre de mécanismes auxquels s’habituer autour de la chaise. Les bases sont toutes là, comme la possibilité de contrôler la hauteur des accoudoirs avec des boutons sur chaque bras. J’avais les bras au réglage le plus élevé, et cela aurait peut-être été agréable de pouvoir les faire glisser un peu plus. Vous pouvez également faire glisser les accoudoirs vers l’avant et l’arrière et les tordre.

Le dossier de la chaise peut être relevé ou abaissé selon vos préférences et mis en place avec une vis derrière le couvercle au dos de la chaise. C’est vraiment un système de réglage et d’oubli, qui peut ou non fonctionner selon que la chaise est ou non à votre usage exclusif.

X-Chair X3 Ajustements Source de l’image : Christian de Looper pour .

Il y a aussi un certain nombre de leviers sous le siège à régler. Sur la gauche, il y a des leviers pour régler le siège, qui peut avancer et reculer, et la hauteur du siège. Sur la droite, il y a un levier pour régler l’angle du dossier du siège, et un bouton pour régler la tension du dossier du siège. En fin de compte, j’ai gardé le siège plus ou moins verrouillé en position verticale, mais vous pouvez l’ajuster pour qu’il soit verrouillé dans n’importe quel angle ou position, ce qui est assez pratique.

X-Chair X3 confort

En partie à cause des ajustements que vous pouvez faire avec, et en partie simplement à cause de la façon dont il est construit, le X-Chair X3 est extrêmement confortable.

Les chaises de bureau ne sont pas vraiment comme des canapés. Vous ne vous asseyez pas sur une chaise de bureau et ne trouvez pas que vous ne pouvez pas sortir à cause de votre confort, comme vous pourriez le faire sur un canapé. Au lieu de cela, au fil du temps, vous constatez que cela semble juste… naturel. La X-Chair X3 y parvient.

X-Chair X3 Lombaire Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’un des principaux arguments de vente ici est le support lombaire variable dynamique, qui est essentiellement un mécanisme de tension au niveau du bas du dos. Il aide à promouvoir une bonne posture et peut être un argument de vente pour ceux qui souffrent de maux de dos. Je ne le fais pas (encore), mais j’avais l’impression que mon dos était soutenu tout au long du test de cette chaise.

En général, j’ai trouvé que le X-Chair X3 offrait d’excellents niveaux de confort. Il y a beaucoup de rembourrage dans le siège et le dossier offre juste la bonne tension. Cela dit, cela vaut vraiment la peine de passer quelques minutes à régler les réglages lorsque vous obtenez la chaise pour la première fois.

X-Chair Elemax

Le X-Chair X3 est livré avec une autre option – la possibilité d’ajouter le coussin de température et de massage Elemax. Elemax est essentiellement un coussin qui s’insère dans le support lombaire. Vous le chargez avec une alimentation incluse, cependant, je souhaite qu’il soit chargé via USB-C au lieu du port de charge propriétaire.

Elemax a quelques fonctions différentes dont vous pouvez profiter. Pour commencer, il possède des ventilateurs intégrés qu’il peut utiliser pour le refroidissement. Et, il a des éléments chauffants pour le chauffage. Enfin, il dispose d’une fonction de massage qui prend en charge deux intensités différentes.

X-Chair X3 Elemax Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les fonctions de chauffage et de massage sont vraiment agréables, mais elles ne changent pas nécessairement la donne. La fonction de massage n’est pas aussi intense que certains pourraient le souhaiter, et le fait qu’elle ne fonctionne que sur le bas du dos signifie qu’elle ne plaira pas à ceux qui veulent une expérience complète du dos.

Mais, pour ceux qui aiment l’idée d’un massage intégré et d’un coussin chauffant, et qui ne craignent pas l’expérience plus ciblée, Elemax peut valoir la peine d’être envisagé.

Conclusion

Le X-Chair X3 a tout pour plaire. La chaise est peut-être un peu chère, mais elle est également très confortable et dispose d’une vaste gamme de fonctions de réglage. Elemax n’est pas un incontournable, mais c’est quand même cool et peut être un complément utile pour de nombreux utilisateurs.

La compétition

Si vous recherchez une excellente chaise de bureau dans cette gamme de prix, avec ces caractéristiques, il n’y a pas une tonne de concurrence. Bien sûr, cela vaut la peine d’envisager d’autres options haut de gamme, comme le Herman Miller Aeron, mais même il n’offre pas le même soutien lombaire, ni les mêmes fonctions de massage et de chauffage en option.

Dois-je acheter le X-Chair X3 ?

Oui. Si vous voulez une chaise qui offre de nombreux réglages et donne la priorité à un ajustement ergonomique, la X-Chair X3 est une excellente option.

Chaise X-Chair X3 MGMT Prix: 949,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission